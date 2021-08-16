«Даже есть уменьшение». В Могилёве проверили наличие лекарств в аптеках и цены

Новости Беларуси. Аптечные витрины под пристальным вниманием сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии продолжают отслеживать цены на лекарственные препараты в своих регионах. Главная цель такой проверки – не допустить повышения их стоимости. В центре внимания мониторинга 50 позиций первой необходимости: это антибиотики, жаропонижающие, группы средечно-сосудистых и другие. Цены и наличие медпрепаратов 16 августа инспектировали в Могилеве.

Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Цены на лекарственные препараты стабилизировались в марте. С этого времени, вот уже в течение полугода, они не растут. По некоторым позициям даже есть уменьшение, снижение цены на 1-2 %. Поэтому мы выполняем очень важную задачу для того, чтобы все-таки цены на весьма важные препараты оставались в пределах тех, которые установлены правительством Республики Беларусь.

С начала 2021 года в стране был зафиксирован рост цен на медпрепараты. Только за январь они поднялись на 5-10 %, причем не всегда это было обусловлено объективными причинами. МАРТ вместе с другими ведомствами предприняли ряд действий, после которых цены на фармрынке были стабилизированы. Удерживать их удается по сегодняшний день.

Наталья Усова, заведующая аптекой:

Мы постоянно держим цены на контроле. Понятно, что социально значимая часть населения у нас в приоре – я имею в виду, что касается пенсионеров. Чтобы для них были более доступные цены, у нас есть программа лояльности – наши 10%-ные скидки на отечественные лекарственные препараты.