Вадим Боровик: если мы расслабимся, о нас будут вытирать ноги и снова на наших площадях будут вешать наших детей

Вадим Боровик, политолог: Кирилл, а вот почему, когда мы с вами страдаем все, переживаем, что кого-то где-то не чтят или меняют историю, зачем? Вот Леша молодец, правильно говорил, хотят войну. А линия Керзона не устраивает?

Вадим Боровик:

Кенигсберг – Russian Federation. И что? Сегодня американцы очень умело это используют. Почему поляки предъявляют на триллион долларов иск Германии? Им нужна такая сила центробежная в Европе, чтобы друг друга грызли. И при этом создать таран против Российской Федерации. Для поляков награда, которую им обещают, это, в первую очередь, Брест, Гродно и Львов. И они задумываются о Вильнюсе. Прибалты должны переживать. Поэтому, коллеги, мы здесь должны четко понимать, надо забывать это все: почему там что-то не подымают, не те флаги. Идет гибридная война. Я уже приводил пример: вот бегут биатлонисты, в мишень попадают, правильная пробежка, засекает секундомер. А когда война – это снайперы, КГБ, они убивают противника. Понимаете, есть понятие. Значит, спорт, игра по правилам, а есть война. Сейчас идет война. Поэтому сегодня вы можете не удивляться, что готовятся теракты, когда наших граждан, настолько быть бестолковыми, готовят к тому, чтобы пускать поезда под откос. Чего ты добьешься, предатель и террорист, тем, что ты погубишь мирных людей? Тебя используют политики, которые лишились всего.

Кирилл Казаков:

Его партизаном называют, его сравнивают с героем из 1943 года.

Вадим Боровик:

Это мразь. Это понимаете, вот, прокурор был, он бы меня не осудил, что я называю мразью. Это даже не преступление. Мы называем вещи своими именами. И сегодня должны знать одно: что все те, кто надели на себя эти нацистские флаги, кто на себе делает наколки такого вида, у нас фотографировались принцессы в таких платьях, значит, соответствующих, послушайте, мы сегодня, абсолютно правильно наш коллега представительной комиссии в парламенте говорил, что эти люди под этими флагами вешали наших детей, наших предков. Они отрубали головы, они вскрывали животы. И сегодня каждый, кто прикасается к этому флагу, марает себя кровью наших предков, поэтому мы должны знать, ответственность будет жесточайшая. Время военное, и шутить не будем. Уже шутки закончились, предупреждения и так далее. Мы будем привлекать к самой жесткой ответственности, потому что мы сегодня понимаем: если мы расслабимся, если мы позволим издеваться над нашей страной, над нашей исторической памятью, о нас будут вытирать ноги. И снова на наших площадях будут вешать наших детей. Поэтому сегодня за нами Беларусь, за нами Русь, Россия.

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