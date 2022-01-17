Крещенские купания. Почему не стоит окунаться в прорубь без подготовки?

Новости Беларуси. Православные верующие готовятся отмечать Крещение Господне. 18 января – сочельник, или канун Богоявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день освящают воду, а уже вечером начинаются традиционные купания в проруби.

Медики призывают отнестись к традиции крещенских купаний со всей ответственностью. Последствия для здоровья отчаянных могут проявиться через неделю.

Кристина Левщанова, врач скорой медицинской помощи:

Что касаемо детей: резко не окунайте в прорубь. Не заставляйте ребенка. Вообще, к окунанию в прорубь ребенка надо готовить загодя. Противопоказаны купания в зимнее время людям с болезнями системы кровообращения, которые перенесли инфаркты, инсульты, страдают артериальной гипертензией. Нельзя купаться людям, которые страдают эпилептическими припадками.

Для тех, кто все-таки готов нырнуть, для крещенских купаний оборудуют проруби. Там будут дежурить бригады скорой помощи.