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Крещенские купания. Почему не стоит окунаться в прорубь без подготовки?

17 января 2022 20:01
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Новости Беларуси. Православные верующие готовятся отмечать Крещение Господне. 18 января – сочельник, или канун Богоявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день освящают воду, а уже вечером начинаются традиционные купания в проруби.

Крещенские купания. Почему не стоит окунаться в прорубь без подготовки?-1

Медики призывают отнестись к традиции крещенских купаний со всей ответственностью. Последствия для здоровья отчаянных могут проявиться через неделю.

Крещенские купания. Почему не стоит окунаться в прорубь без подготовки?-4

Кристина Левщанова, врач скорой медицинской помощи:
Что касаемо детей: резко не окунайте в прорубь. Не заставляйте ребенка. Вообще, к окунанию в прорубь ребенка надо готовить загодя. Противопоказаны купания в зимнее время людям с болезнями системы кровообращения, которые перенесли инфаркты, инсульты, страдают артериальной гипертензией. Нельзя купаться людям, которые страдают эпилептическими припадками.

Крещенские купания. Почему не стоит окунаться в прорубь без подготовки?-7

Для тех, кто все-таки готов нырнуть, для крещенских купаний оборудуют проруби. Там будут дежурить бригады скорой помощи.

Крещенские купания. Почему не стоит окунаться в прорубь без подготовки?-10

Виктор Пралич, корреспондент:
Синоптики уже сообщили, что ожидать знаменитых крещенских морозов в этом году не стоит. Даже на севере страны столбик термометра не опуститься ниже -10 °C. Хотя, к примеру, 16 лет назад на Крещение был зафиксирован исторический минимум -30 °C.

Секреты бодрости от бывалого моржа из Витебска читайте здесь.

# Здоровье # общество # Кристина Левщанова # Виктор Пралич # Фотофакт

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