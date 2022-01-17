«На расстоянии метра». В каких случаях водители должны чистить место стоянки от снега?

Новости Беларуси. На уборку снега в Минске вышли 335 единиц спецтехники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Расчисткой снега во дворах занимались коммунальщики. Всего задействовали 760 уборщиков. В 2022 году холодный сезон оказался довольно щедрым на осадки. С начала зимы с улиц столицы на полигоны для временного складирования и в снегоплавильный пункт вывезли почти 21 тысячу кубометров снега. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года.