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«Без холода не представляю своего здоровья». Секреты бодрости от бывалого моржа из Витебска

17 января 2022 19:56
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Новости Беларуси. Православные верующие готовятся отмечать Крещение Господне. 18 января – сочельник, или канун Богоявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день освящают воду, а уже вечером начинаются традиционные купания в проруби.

«Без холода не представляю своего здоровья». Секреты бодрости от бывалого моржа из Витебска-1

Вот так каждое утро житель Витебска Станислав Шумяков начинает свой день – не с чашки кофе, а с физической зарядки и обливания холодной водой. Это уже 43-й сезон закаливания, шутит мужчина. За все годы ни одного больничного по ОРВИ.

«Без холода не представляю своего здоровья». Секреты бодрости от бывалого моржа из Витебска-4

Станислав Шумяков, житель Витебска:
Это уже неотъемлемая часть моей жизни. Я уже без холода не представляю своего здоровья. Чем ниже температура, тем больше какого-то позитива, адреналина и прочее. Ведь стресс функциональный пробуждает резервные возможности организма. Ну и самочувствие прекрасное.

«Без холода не представляю своего здоровья». Секреты бодрости от бывалого моржа из Витебска-7

Витебский морж признается, что нырять в прорубь на Крещение без подготовки не стоит. Подтверждают это и специалисты.

Почему не стоит окунаться в прорубь без подготовки? Читайте здесь.

# Здоровье # общество # Виктор Пралич # Станислав Шумяков # Фотофакт

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