«Без холода не представляю своего здоровья». Секреты бодрости от бывалого моржа из Витебска

Новости Беларуси. Православные верующие готовятся отмечать Крещение Господне. 18 января – сочельник, или канун Богоявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день освящают воду, а уже вечером начинаются традиционные купания в проруби.

Вот так каждое утро житель Витебска Станислав Шумяков начинает свой день – не с чашки кофе, а с физической зарядки и обливания холодной водой. Это уже 43-й сезон закаливания, шутит мужчина. За все годы ни одного больничного по ОРВИ.

Станислав Шумяков, житель Витебска:

Это уже неотъемлемая часть моей жизни. Я уже без холода не представляю своего здоровья. Чем ниже температура, тем больше какого-то позитива, адреналина и прочее. Ведь стресс функциональный пробуждает резервные возможности организма. Ну и самочувствие прекрасное.