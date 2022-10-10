«В зависимости от того, какой сценарий будет задействован». Почему Россия может применить ядерное оружие не только на территории Украины?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

В западной прессе много спекуляций о том, какие реальные действия может предпринять Москва. Для успокоения публики. Все обсуждаемые сценарии касаются исключительно территории Украины, хотя в своих заявлениях представители российского руководства нигде не говорили, что их предупреждение касается исключительно маломощных тактических ядерных боеприпасов или непосредственно линии фронта. Но перед тем, как мы обсудим другие сценарии, прошу вывести на экран выдержки из ядерной доктрины Российской Федерации о принципах его применения.

4 условия применения Россией ядерного оружия: 1. Если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников.

2. Если ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения были применены по территориям России и (или) ее союзников.

3. В случае воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.

4. В агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Надежда Сасс:

Почему всегда, если западная пресса говорит, что Россия настроена решительно, возможна ядерная война, имеется в виду, учитывая сегодняшнюю международную ситуацию, применение его на территории Украины? Почему мы говорим исключительно об этом, если дальность полета ракет совершенно иная? Это может коснуться не Украины, а других участников конфликта, которые поддержку Украине оказывают?

Алексей Громыко, директор Института Европы Российской академии наук, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко:

Я согласен с тем, что не надо сводить гипотетические возможности применения ядерных систем к территории Украины. Специалисты как раз рассуждают о том, что гипотетически сценарии предполагают в первую очередь применение таких систем не в Украине, а в том случае, если этот конфликт перерастет в прямое военное столкновение между Россией и странами-членами НАТО. И тогда та или иная сторона может применить такие системы не на территории Украины, а практически в любой точке мира. В зависимости от того, какой сценарий будет задействован. Я хотел бы сказать, что Россию на Западе уже много лет обвиняют часто в том, что якобы Россия придерживается доктрины эскалации ради деэскалации, то есть Россия готова идти на повышение ставок (в том числе в применении ядерных систем), чтобы надавить на противника и заставить его сделать шаг назад и разрядить ту или иную ситуацию. Мне кажется, что ни Кубинский кризис, ни то, что происходит сейчас, не свидетельствует о том, что Россия в своем стратегическом мышлении применяет идею эскалации ради деэскалации. Я напомню, что в 1962 году не советская сторона была той стороной, которая эскалировала ситуацию в Европе. Этот шаг сделала не Россия, а Соединенные Штаты. Что Советский Союз планировал делать на Кубе – это выровнять ядерные потенциалы и их угрозу. Напомню, что ядерное оружие после 1945 года в доктриальном плане везде предполагалось только как система сдерживания. Вот этот сдерживающий фактор, эта угроза ответного ядерного удара должна быть угрозой достоверной. Поэтому мы видим, как то одна, то другая сторона посылает сигналы, что она серьезно относится к возможности применения оружия судного дня, но каждый раз все делают упор на то, что это будет сделано только в том случае, если коренные интересы и вопросы жизни, смерти для той или иной страны будут поставлены ребром. Надежда Сасс:

Андрей Владимирович, я хочу, чтобы вы подытожили сегодняшнюю эмоциональную, в чем-то даже сложную дискуссию.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Дискуссия сложная, согласен. Алексей Анатольевич очень хорошо подвел итог, подчеркнув одну очень интересную вещь, что конфликт между США и Россией как двумя главными ядерными державами – это все-таки вещь достаточно маловероятная. С другой стороны, мы видим огромное количество разговоров про использование ядерного оружия, в том числе и тактического. Более того, очень часто вместо доводов мы используем предположения («Можно ожидать, «Вероятнее всего»). Это весьма опасный путь. Надежда Сасс:

Сергей Борисович, финальное слово?