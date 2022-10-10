Карибский кризис – позитивный пример. Как не допустить ядерной войны?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Мы видим карту советских ракет, которые размещались на Кубе, и их дальность. Ситуация в 2022 году совершенно иная. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Карибский кризис возник исключительно из-за размещения ракет средней дальности в Турции и создания стратегической угрозы для Советского Союза. Если бы этого шага не было, то не произошло бы и размещения ракет на Кубе. Надежда Сасс:

Сейчас никто не хочет «быть на моем месте». Никто не хочет понимать обеспокоенность Российской Федерации. Все об этом забыли. Андрей Савиных:

Более того, надо учитывать в равной степени интересы всех государств и уважать тот принцип, который лежит в основе политики безопасности и Беларуси, и России буквально с того самого Карибского кризиса, а именно: что нельзя обеспечивать собственную безопасность в ущерб безопасности других. Надежда Сасс:

Весьма показательно, что сейчас основной союзник России в Европе это Беларусь. Она последовательно выступает за разрядку, чего мы не скажем о периоде, когда кубинские лидеры подстегивали к решительным действиям, и мирные переговоры, о которых говорит Президент Республики Беларусь. И Беларусь первой предоставила площадку для переговоров. Какой вы видите роль официального Минска в нынешних условиях?

Андрей Савиных:

Роль официального Минска я прежде всего вижу как союзника России. Потому что это серьезное противостояние. И либо мы все вместе выйдем на рациональный диалог, который позволит нам принять взаимоприемлемые решения, либо мы все вместе, в том числе и США, окажемся в очень сложной ситуации. У меня есть надежда, что мы найдем конструктивное решение так, как это было в период Карибского кризиса. Но вне всякого сомнения это должно быть на взаимоприемлемых принципах с учетом интереса всех участников. Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):

Очень важно, что все ссылаются на Карибский кризис, как на позитивный пример. А в чем состояла модель Карибского кризиса? Советский Союз, однажды утром проснувшись, увидел в Турции ракеты, нацеленные на Москву (десять минут лететь до Москвы), а противоракетной обороны нет. Что делает СССР? Он создает ответную угрозу, размещая ракеты на Кубе, то есть идет на эскалацию. Надежда Сасс:

Вы считаете, что Карибский кризис – это проявление слабости РФ?