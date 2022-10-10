Карибский кризис – позитивный пример. Как не допустить ядерной войны?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Мы видим карту советских ракет, которые размещались на Кубе, и их дальность. Ситуация в 2022 году совершенно иная.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Карибский кризис возник исключительно из-за размещения ракет средней дальности в Турции и создания стратегической угрозы для Советского Союза. Если бы этого шага не было, то не произошло бы и размещения ракет на Кубе.
Надежда Сасс:
Сейчас никто не хочет «быть на моем месте». Никто не хочет понимать обеспокоенность Российской Федерации. Все об этом забыли.
Андрей Савиных:
Более того, надо учитывать в равной степени интересы всех государств и уважать тот принцип, который лежит в основе политики безопасности и Беларуси, и России буквально с того самого Карибского кризиса, а именно: что нельзя обеспечивать собственную безопасность в ущерб безопасности других.
Надежда Сасс:
Весьма показательно, что сейчас основной союзник России в Европе это Беларусь. Она последовательно выступает за разрядку, чего мы не скажем о периоде, когда кубинские лидеры подстегивали к решительным действиям, и мирные переговоры, о которых говорит Президент Республики Беларусь. И Беларусь первой предоставила площадку для переговоров. Какой вы видите роль официального Минска в нынешних условиях?
Андрей Савиных:
Роль официального Минска я прежде всего вижу как союзника России. Потому что это серьезное противостояние. И либо мы все вместе выйдем на рациональный диалог, который позволит нам принять взаимоприемлемые решения, либо мы все вместе, в том числе и США, окажемся в очень сложной ситуации. У меня есть надежда, что мы найдем конструктивное решение так, как это было в период Карибского кризиса. Но вне всякого сомнения это должно быть на взаимоприемлемых принципах с учетом интереса всех участников.
Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Очень важно, что все ссылаются на Карибский кризис, как на позитивный пример. А в чем состояла модель Карибского кризиса? Советский Союз, однажды утром проснувшись, увидел в Турции ракеты, нацеленные на Москву (десять минут лететь до Москвы), а противоракетной обороны нет. Что делает СССР? Он создает ответную угрозу, размещая ракеты на Кубе, то есть идет на эскалацию.
Надежда Сасс:
Вы считаете, что Карибский кризис – это проявление слабости РФ?
Сергей Станкевич:
Пойдя на эскалацию, добились деэскалации, снятия угрозы. Это некая модель, позитивный прецедент, когда ты идешь на обострение, повышаешь ставки, создаешь ответную угрозу и благодаря этому выходишь на компромисс. Я не исключаю, что такого рода модель может возникнуть и в нынешнем военно-политическом конфликте.
Андрей Савиных:
Я считаю, что решение этих проблем – эскалация ситуации – связано не с применением ядерного оружия. Для России это мобилизация, причем не мобилизация в армию, а мобилизация экономики, развитие военно-промышленного комплекса, что в немалой степени связано с национализацией элит, которые управляют Россией. Если этот комплекс мер будет проведен, это и станет тем решением, которое позволит не просто не проиграть, но и отстоять свои интересы.
Сергей Станкевич:
На сколько лет рассчитан ваш конкурирующий план?
Андрей Савиных:
Эти вопросы нам в Союзном государстве придется решать очень быстро. Не более года-двух. И могу вас заверить, что мобилизованность в Республике Беларусь реализована уже. Под мобилизованностью я понимаю способность государственных органов Республики Беларусь, силовых ведомств обеспечить безусловную защиту собственной территории, нанеся любому противнику, который будет посягать на нашу землю, на наш мир, непоправимый ущерб.
Сергей Станкевич:
Значит, мы еще раз доказываем, что и россияне, и белорусы долго запрягают, но быстро едут.
Читайте также:
Алексей Громыко: глобальная экономика стоит перед этапом очень серьёзной трансформации
Российский эксперт: вероятность применения тактического ядерного оружия в украинском конфликте превысила 70%
Почему оружия у НАТО больше, а победить может Россия? Рассказали эксперты