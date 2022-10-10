Некоторые деревья надо укрывать. Как подготовить сад к зиме?

Урожай уже собран, однако хлопот меньше не стало: нужно подготовить сад к зиме, чтобы растения ее благополучно пережили.

Солтан Гаджиев, кандидат сельхознаук, старший научный сотрудник РУП «Институт плодоводства»: В первую очередь необходимо понимать, что чем больше дерево сбросит листьев, тем быстрее оно подготовится к зиме. Поэтому обычно большие деревья, неважно, маленькие деревья после уборки урожая, вот середина октября как раз вот. День можно подобрать более-менее теплый и обработать их препаратами мочевины, плюс железный купорос. Сделайте смесь вместе и обрабатывайте.

Такая смесь помогает сбросить листья дереву быстрее, а листва, которая упадет на землю, скорее сгнивает. Все инфекции и болезни, которые живут на листьях, погибают. Таким образом мы избавляемся от проблем и готовим деревья к зимовке.

Солтан Гаджиев:

Мы убиваем двух зайцев. Во-первых, дерево готовится к зиме, во-вторых, те раны, которые появляются, мы дезинфицируем. Бывает под деревами яблоки, все это надо собрать. Потому что вся инфекция сохраняется в этих яблоках. И под деревом должно быть чисто. Основной еще момент – покраска деревьев, солнечный ожог у нас примерно – февраль, март, апрель. Поэтому деревья надо красить. До 5 лет обязательно красить надо садовой краской.

Покраску деревьев обязательно стоит проводить, чтобы защитить их от солнечных ожогов. Для взрослых растений рекомендуют использовать известь. При правильном уходе они будут служить нам 20-25 лет. Кроме того, растения нужно поливать, если осень была не дождливой.