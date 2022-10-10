Российский эксперт: вероятность применения тактического ядерного оружия в украинском конфликте превысила 70%

Надежда Сасс, СТВ: Из публичного пространства исчез страх, который сопровождал финальную фазу холодной войны. Вероятен ли сегодня обмен ядерными ударами по нарастающей? Потому как иногда ты с опаской открываешь по утрам СМИ, боишься прочитать, что там. Ставки сейчас настолько высоки, нужно быть очень аккуратным, чтобы не допустить самого страшного.

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я могу с уверенностью сказать, что ядерную угрозу США используют как средство психологического давления, как серьезный инструмент или оружие ментальной войны против своих противников – в данном случае народов России и Беларуси. Дискурс, который они вбрасывают в это пространство, изначально построен на домысле, что якобы кто-то применит ядерное оружие, и США точно ответят. Это уже конструкт. Это уже определенный перевертыш. И здесь надо искать истину.

Я поддерживаю мнение, что наиболее здравомыслящая часть американского истеблишмента – это армейское руководство. Они прекрасно понимают, что значит ядерная война.

Надежда Сасс:

А кто же не понимает? Президент и его команда?

Андрей Савиных:

Я думаю, что все понимают. Другой вопрос, как используется этот аргумент. Он используется еще и как прикрытие. Ведь по сути дела был совершен акт международного терроризма. Были уничтожены две или три нитки «Северного потока». Никто практически не сомневается, что это было реализовано в интересах США, но сам факт этого терроризма нужно прикрыть, от него надо отвлечь внимание. В результате внимание общественности переключается на угрозу ядерной войны. Да, уже просто из-за обсуждения этой темы вероятность ядерной войны увеличивается. Но все равно я полагаю, что она не превышает 2-3 %.

Надежда Сасс:

Есть парадокс. Он состоит в том, что лучший способ контролировать эскалацию – это не допускать ее. Сейчас вы видите возможности для диалога? В отличие от Карибского кризиса, когда диалог было очень сложно выстраивать, сейчас есть все публичные методы его обеспечить, но этого не происходит.