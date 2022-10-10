Российский эксперт: вероятность применения тактического ядерного оружия в украинском конфликте превысила 70%

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Из публичного пространства исчез страх, который сопровождал финальную фазу холодной войны. Вероятен ли сегодня обмен ядерными ударами по нарастающей? Потому как иногда ты с опаской открываешь по утрам СМИ, боишься прочитать, что там. Ставки сейчас настолько высоки, нужно быть очень аккуратным, чтобы не допустить самого страшного.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я могу с уверенностью сказать, что ядерную угрозу США используют как средство психологического давления, как серьезный инструмент или оружие ментальной войны против своих противников – в данном случае народов России и Беларуси. Дискурс, который они вбрасывают в это пространство, изначально построен на домысле, что якобы кто-то применит ядерное оружие, и США точно ответят. Это уже конструкт. Это уже определенный перевертыш. И здесь надо искать истину.
Я поддерживаю мнение, что наиболее здравомыслящая часть американского истеблишмента – это армейское руководство. Они прекрасно понимают, что значит ядерная война.
Надежда Сасс:
А кто же не понимает? Президент и его команда?
Андрей Савиных:
Я думаю, что все понимают. Другой вопрос, как используется этот аргумент. Он используется еще и как прикрытие. Ведь по сути дела был совершен акт международного терроризма. Были уничтожены две или три нитки «Северного потока». Никто практически не сомневается, что это было реализовано в интересах США, но сам факт этого терроризма нужно прикрыть, от него надо отвлечь внимание. В результате внимание общественности переключается на угрозу ядерной войны. Да, уже просто из-за обсуждения этой темы вероятность ядерной войны увеличивается. Но все равно я полагаю, что она не превышает 2-3 %.
Надежда Сасс:
Есть парадокс. Он состоит в том, что лучший способ контролировать эскалацию – это не допускать ее. Сейчас вы видите возможности для диалога? В отличие от Карибского кризиса, когда диалог было очень сложно выстраивать, сейчас есть все публичные методы его обеспечить, но этого не происходит.
Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Возможностей для дипломатического диалога нет ни по линии Москва – Вашингтон, ни по линии Москва – Киев. К счастью, сохранились закрытые каналы специальной связи как между политическими центрами Москва – Вашингтон, так и между военными ведомствами России и Америки. Эти каналы работают, но работают преимущественно для того, чтобы стороны могли друг друга предупреждать. То есть нет диалога, условий для эффективного диалога: там, где мы могли бы не обмениваться обвинениями и угрозами, а дойти до какого-то результата дипломатического. В этой связи конфликт военный на территории Украины и не только идет по нарастающей. Я считаю, что вероятность применения тактического ядерного оружия в этом конфликте превысила 70 % и будет выше 80 % в течение наступающей зимы.
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