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Российский эксперт: вероятность применения тактического ядерного оружия в украинском конфликте превысила 70%

10 октября 2022 09:38
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.  

Надежда Сасс, СТВ:
Из публичного пространства исчез страх, который сопровождал финальную фазу холодной войны. Вероятен ли сегодня обмен ядерными ударами по нарастающей? Потому как иногда ты с опаской открываешь по утрам СМИ, боишься прочитать, что там. Ставки сейчас настолько высоки, нужно быть очень аккуратным, чтобы не допустить самого страшного.

Российский эксперт: вероятность применения тактического ядерного оружия в украинском конфликте превысила 70%-1

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я могу с уверенностью сказать, что ядерную угрозу США используют как средство психологического давления, как серьезный инструмент или оружие ментальной войны против своих противников – в данном случае народов России и Беларуси. Дискурс, который они вбрасывают в это пространство, изначально построен на домысле, что якобы кто-то применит ядерное оружие, и США точно ответят. Это уже конструкт. Это уже определенный перевертыш. И здесь надо искать истину.

Я поддерживаю мнение, что наиболее здравомыслящая часть американского истеблишмента – это армейское руководство. Они прекрасно понимают, что значит ядерная война.

Надежда Сасс:
А кто же не понимает? Президент и его команда?

Андрей Савиных:
Я думаю, что все понимают. Другой вопрос, как используется этот аргумент. Он используется еще и как прикрытие. Ведь по сути дела был совершен акт международного терроризма. Были уничтожены две или три нитки «Северного потока». Никто практически не сомневается, что это было реализовано в интересах США, но сам факт этого терроризма нужно прикрыть, от него надо отвлечь внимание. В результате внимание общественности переключается на угрозу ядерной войны. Да, уже просто из-за обсуждения этой темы вероятность ядерной войны увеличивается. Но все равно я полагаю, что она не превышает 2-3 %.

Надежда Сасс:
Есть парадокс. Он состоит в том, что лучший способ контролировать эскалацию – это не допускать ее. Сейчас вы видите возможности для диалога? В отличие от Карибского кризиса, когда диалог было очень сложно выстраивать, сейчас есть все публичные методы его обеспечить, но этого не происходит.

Российский эксперт: вероятность применения тактического ядерного оружия в украинском конфликте превысила 70%-4

Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Возможностей для дипломатического диалога нет ни по линии Москва – Вашингтон, ни по линии Москва – Киев. К счастью, сохранились закрытые каналы специальной связи как между политическими центрами Москва – Вашингтон, так и между военными ведомствами России и Америки. Эти каналы работают, но работают преимущественно для того, чтобы стороны могли друг друга предупреждать. То есть нет диалога, условий для эффективного диалога: там, где мы могли бы не обмениваться обвинениями и угрозами, а дойти до какого-то результата дипломатического. В этой связи конфликт военный на территории Украины и не только идет по нарастающей. Я считаю, что вероятность применения тактического ядерного оружия в этом конфликте превысила 70 % и будет выше 80 % в течение наступающей зимы.

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Андрей Савиных # Сергей Станкевич # Фотофакт

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