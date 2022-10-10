Телефонные мошенники придумали новую схему обмана белорусов

Аферисты используют новую схему, на этот раз представляясь сотрудниками центра защиты персональных данных. В разговоре со своими жертвами сообщают о проведении некой финансовой спецоперации и просят пополнить счет по определенным реквизитам, обещая вернуть перечисленные средства.

Владимир Кузуро, начальник управления контроля и аудита Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

Национальный центр защиты персональных данных не проводит никаких разбирательств по факту незаконных мошеннический действий с банковскими операциями. В компетенцию центра не входит установление лиц, совершивших противоправное деяние, в том числе и связанных с обработкой персональных данных. В пределах предоставленных полномочий Центр осуществляет плановые, внеплановые и камеральные проверки. Работники центра не звонят гражданам с целью осуществления каких-то разбирательств с мошенническими действиями.

Остается актуальной схема, когда аферисты выманивают деньги под предлогом оказания помощи родственникам, якобы попавшим в ДТП. По таким фактам в Беларуси возбуждено более 600 уголовных дел.