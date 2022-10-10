Алексей Громыко: глобальная экономика стоит перед этапом очень серьёзной трансформации

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Насколько верно, что нынешнее поколение западных лидеров утратило тот отрезвляющий страх ядерной войны и позволяет себе стратегическую фривольность, которая в некоторых моментах граничит с безрассудством?

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нельзя забывать, что Запад – это прежде всего двуконтурная система управления. Внешний контур – правительства, президенты, которые реально не принимают судьбоносных решений. Они выполняют ту повестку дня, которая доводится до них корпоративно-финансовыми элитами, которые и являются главным центром управления этих стран. Проблема самая большая в том, что мы подходим вплотную к фазовому кризису, когда вся глобальная экономика стоит перед этапом очень серьезной трансформации.

Надежда Сасс:

Почему сейчас мы не видим кого-то из европейских лидеров, кто смог бы смягчать противостояние между Москвой и Вашингтоном? И наоборот: европейцы нередко выступают главными ястребами, которые готовы предельно обострить эти взаимоотношения.