Алексей Громыко: глобальная экономика стоит перед этапом очень серьёзной трансформации

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Насколько верно, что нынешнее поколение западных лидеров утратило тот отрезвляющий страх ядерной войны и позволяет себе стратегическую фривольность, которая в некоторых моментах граничит с безрассудством?
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нельзя забывать, что Запад – это прежде всего двуконтурная система управления. Внешний контур – правительства, президенты, которые реально не принимают судьбоносных решений. Они выполняют ту повестку дня, которая доводится до них корпоративно-финансовыми элитами, которые и являются главным центром управления этих стран. Проблема самая большая в том, что мы подходим вплотную к фазовому кризису, когда вся глобальная экономика стоит перед этапом очень серьезной трансформации.
Надежда Сасс:
Почему сейчас мы не видим кого-то из европейских лидеров, кто смог бы смягчать противостояние между Москвой и Вашингтоном? И наоборот: европейцы нередко выступают главными ястребами, которые готовы предельно обострить эти взаимоотношения.
Алексей Громыко, директор Института Европы Российской академии наук, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко:
В Европе ситуация очень неоднозначная, потому что, с одной стороны, как мы помним, Штаты при Трампе вышли из договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и провели испытание таких ракет. И сейчас ничего не мешает в перспективе года-трех разместить такие ракеты в Европе. В Европе есть целый ряд стран, например, Польша, в которой были бы рады, если бы на их территории такие ракеты появились. Так что мне кажется, что сегодня надо не полагаться на какой-то фактор демпфера в Европе, а исключительно Москве и Вашингтону делать шаги, чтобы в общении напрямую по закрытым каналам делать так, чтобы ядерный джин ни в коем случае не вырвался из бутылки. Всем серьезным специалистам, военным и политикам ясно, что на сегодня не существует механизма, который мог бы гарантированно ограничить применение оружия массового уничтожения определенным театром военных действий.
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