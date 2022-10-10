В Полоцке после ремонта открыли терапевтическое отделение больницы

Новости Беларуси. В Полоцкой городской больнице № 1 после ремонта открыли терапевтическое отделение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современный вид здесь обрели палаты, приобретена новая мебель, обновлены и кабинеты для медперсонала. В палатах повышенной комфортности условия приближены к домашним, установлены телевизоры и холодильники. Первых пациентов отделение начнет принимать уже 11 октября.

Татьяна Смирнова, заведующая терапевтическим отделением П олоцкой городской больницы № 1: Отделение у нас рассчитано на большое количество пациентов. На 60 коек. Лечатся пациенты с различной патологией. Все сделано для пациентов нашего города, чтобы им было комфортно находиться в нашем отделении.

Светлана Валюшкина, заместитель председателя Полоцкого райисполкома:

Когда между людьми идет нормальный конструктивный диалог, совершенно не принципиально, государственная эта структура или частная. Это жизнь людей, это безопасность людей и это самое главное в первую очередь.

В 2022 году благодаря модернизации у врачей появилось больше возможностей для оказания медпомощи пациентам. Больница приобрела два современных УЗИ-комплекса и аппарат экспертного класса для центра перинатальной диагностики.