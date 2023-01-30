МТЗ поставит в Зимбабве 3,5 тысячи тракторов

Обсуждение экономических перспектив началось на площадке совместного бизнес-форума. Белорусскую сторону представляют руководители 33 предприятий, правительственный корпус, главы ряда министерств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсуждение экономических перспектив началось на площадке совместного бизнес-форума. Белорусскую сторону представляют руководители 33 предприятий, правительственный корпус, главы ряда министерств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сфер, где у сторон взаимный интерес, немало. Здравоохранение, пищевая и легкая промышленность, машиностроение, деревообработка. Учитывая высокий запрос на наши разработки и технологии, деловые круги могут привезти внушительный портфель контрактов.
Курай Матшеза, заместитель руководителя Конфедерации промышленников Зимбабве:
Есть много отраслей, но мы в первую очередь заинтересованы в оборудовании для леса для обеспечения безопасности при пожарах, особенно лесных. Нам нужны тракторы, мы знаем, что в Беларуси очень хороши тракторы и другое сельскохозяйственное оборудование.
Что касается техники для сельского хозяйства, то по ряду позиций вопрос уже решен. На полях форума подписан меморандум о стратегическом партнерстве между МТЗ и официальным дилером в Зимбабве. Белорусский производитель поставит 3,5 тысячи тракторов.
Виталий Вовк, генеральный директор ОАО «МТЗ»:
Мы не смотрим год, два, мы смотрим вперед. Очень важно не просто прийти сюда, важно здесь остаться. Техника становится все сложнее и сложнее, поэтому без грамотных специалистов, которые ее и продают, и обслуживают, невозможно.
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