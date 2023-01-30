МТЗ поставит в Зимбабве 3,5 тысячи тракторов

Обсуждение экономических перспектив началось на площадке совместного бизнес-форума. Белорусскую сторону представляют руководители 33 предприятий, правительственный корпус, главы ряда министерств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сфер, где у сторон взаимный интерес, немало. Здравоохранение, пищевая и легкая промышленность, машиностроение, деревообработка. Учитывая высокий запрос на наши разработки и технологии, деловые круги могут привезти внушительный портфель контрактов.

Курай Матшеза, заместитель руководителя Конфедерации промышленников Зимбабве:

Есть много отраслей, но мы в первую очередь заинтересованы в оборудовании для леса для обеспечения безопасности при пожарах, особенно лесных. Нам нужны тракторы, мы знаем, что в Беларуси очень хороши тракторы и другое сельскохозяйственное оборудование.

Что касается техники для сельского хозяйства, то по ряду позиций вопрос уже решен. На полях форума подписан меморандум о стратегическом партнерстве между МТЗ и официальным дилером в Зимбабве. Белорусский производитель поставит 3,5 тысячи тракторов.