Мы договариваемся о бартере с Африкой? Вот что ответила доктор экономических наук

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.

Алена Сырова, СТВ:

Ирина Васильевна, а в развитии той темы, с которой мы начинали о том, что платежеспособность-неплатежеспособность, чем будем рассчитываться. Получается, что сейчас мы договариваемся о некотором бартере?