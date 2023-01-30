Мы договариваемся о бартере с Африкой? Вот что ответила доктор экономических наук

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.
Алена Сырова, СТВ:
Ирина Васильевна, а в развитии той темы, с которой мы начинали о том, что платежеспособность-неплатежеспособность, чем будем рассчитываться. Получается, что сейчас мы договариваемся о некотором бартере?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Нет, почему. Это не обязательно бартер может быть. Я вам скажу, могут быть достаточно сложные схемы. Если мы договоримся покупать алмазы, мы можем продавать их третьим странам, компаниям. Например, вы, наверное, слышали про 10-й пакет санкций, который пытаются наложить, и там давят бельгийские компании, чтобы они отказались от российских алмазов. Поэтому каким-то образом мы через посредников можем поставлять в Бельгию – с одной стороны. С другой стороны, мир же меняется, и маленькие компании будут вынуждены уйти в Дубай, в Индию. Мы тоже можем, если будем добывать сами или помогать им, мы можем поставлять алмазы, платину.
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