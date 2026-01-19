ЕС намерен ввести пошлины против США из-за Гренландии

Кризис, возникший из-за притязания Соединенных Штатов Америки на Гренландию, перерастает в торговую войну. Евросоюз намерен ввести в отношении США пошлины на товары стоимостью 93 миллиарда евро в ответ на угрозы Дональда Трампа союзникам по НАТО, выступающих против его кампании по приобретению датского острова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, рассматривается план ограничения доступа американских компаний на европейский рынок. На столь жесткие меры ЕС идет после заявления главы Белого дома о введении с февраля 10 % тарифов ряда европейских стран, поддерживающих Данию в вопросе о принадлежности Гренландии. Это Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока они не согласятся продать остров США, так как он очень важен для безопасности Соединенных Штатов, и Вашингтон не исключает его захвата силой. Лидеры восьми европейских стран, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор, так как суверенитет Гренландии не может быть предметом для переговоров.