За последние пять лет объём мобильного трафика в Беларуси удвоился

О планах по повышению скорости интернета в Беларуси рассказали в Минсвязи. Сети 3G и 4G уже охватывают почти 100 % населения и территории страны. Однако главная проблема – их недостаточная емкость, особенно в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние 5 лет объем мобильного трафика в стране удвоился, сильнее всего нагрузка выросла в Минской области. С января операторы переходят на новую модель работы: все сетевые ресурсы станут доступны абонентам независимо от оператора. Это должно повысить эффективность инфраструктуры. Ключевой прорыв связан с внедрением 5G: технология уже получила необходимые разрешения, и первые станции запущены. Ширина таких каналов в пять раз превышает возможности LTE, что даст резкое увеличение емкости сетей – прежде всего в городах. В результате улучшится скорость и для абонентов 3G и 4G: переход части пользователей на новую сеть освободит ресурсы существующих.