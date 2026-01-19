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За последние пять лет объём мобильного трафика в Беларуси удвоился

19 января 2026 07:32
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О планах по повышению скорости интернета в Беларуси рассказали в Минсвязи. Сети 3G и 4G уже охватывают почти 100 % населения и территории страны. Однако главная проблема – их недостаточная емкость, особенно в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние пять лет объём мобильного трафика в Беларуси удвоился-2

За последние 5 лет объем мобильного трафика в стране удвоился, сильнее всего нагрузка выросла в Минской области. С января операторы переходят на новую модель работы: все сетевые ресурсы станут доступны абонентам независимо от оператора. Это должно повысить эффективность инфраструктуры. Ключевой прорыв связан с внедрением 5G: технология уже получила необходимые разрешения, и первые станции запущены. Ширина таких каналов в пять раз превышает возможности LTE, что даст резкое увеличение емкости сетей – прежде всего в городах. В результате улучшится скорость и для абонентов 3G и 4G: переход части пользователей на новую сеть освободит ресурсы существующих.

# Интернет

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