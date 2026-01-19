Около 20 человек погибли при масштабных лесных пожарах в Чили

Около 20 человек погибли при масштабных лесных пожарах, которые полыхают в центральной и южной части Чили. Огонь уже уничтожил более 10 тысяч гектаров леса и продолжает стремительно распространяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране объявлено чрезвычайное положение. По данным властей, сгорело не менее 300 домов, еще более тысячи получили серьезные повреждения. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 50 тысяч человек. И это только предварительные данные.

Не исключено, что число жертв и масштаб разрушений многократно возрастут. Как сообщили в национальном лесном агентстве Чили, сейчас зафиксировано более 20 масштабных пожаров. Спасатели продолжают борьбу с огнем, однако их работу осложняют высокая температура, которая достигает 40 градусов, и сильный ветер.