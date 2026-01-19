На площади Победы делегация Кировской области возложила цветы к монументу

Беларусь – Россия: ставка на региональное сотрудничество. В Минск прибыла делегация Кировской области, с которой нашу страну связывают давние партнерские отношения. Сегодня, 19 января, будет обсуждаться дальнейшее развитие совместных проектов в промышленности, транспорте, коммунальном и сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит совпал с православным праздником Крещения Господня. И это утро гости начали с посещения храма-памятника в честь Всех Святых. Затем они переместились в центр Минска. На площади Победы делегация Кировской области во главе с губернатором Александром Соколовым возложила цветы и венки к монументу и вечному огню. Память героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

В деловой части программы запланирован ряд встреч и переговоров, которые послужат дальнейшему наращиванию сотрудничества. Кировская область заинтересована в закупках белорусской сельскохозяйственной техники, а также в поставках электротранспорта, лифтового оборудования и изучении опыта в сфере торфяной промышленности.

В перспективе – расширение кооперационного сотрудничества в области станкостроения. Белорусская сторона готова предоставить российскому региону широкую линейку техники для лесной отрасли и принять участие в программе модернизации оборудования для пожаротушения.