Валентина Курсевич: нужно, чтобы у ребёнка был престиж семьи, в которой он воспитывается

Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального cобрания Республики Беларусь:

У нас достаточно создана система поддержки семей, воспитывающих детей, и я скажу, что у нас есть 11 видов пособий, которыми охвачено более 500 тысяч детского населения. Это достаточно веский аргумент.

И вместе с тем, я бы хотела остановиться на том, чтобы, всё-таки, у нас сохранялись наши традиционные семейные ценности. Чтобы мы повышали престиж института семьи. И чтобы это было как в самой семье, то есть у ребёнка был такой престиж семьи, в которой он воспитывается, и то же отношение общества к семье. То есть и в школе чтобы это пропагандировалось, и в обществе, чтобы он понимал, что семья – это святое.

Оно должно быть. Ведь у нас в 2017 году министерством труда и социальной защиты проводилось многоцентровое исследование, в котором было 10 тысяч человек. Это формирование семьи, семейные отношения и рождаемость в социально-экономических меняющихся условиях жизни белорусов. И там задали такой вопрос: «Что же, всё-таки, наивысшее счастье?» Так вот наибольшим счастьем большая часть населения посчитала наличие семьи, в которое есть мама, папа и дети до трёх лет.