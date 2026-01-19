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Вспышка наивысшего класса Х началась впервые в 2026-м на Солнце

19 января 2026 07:40
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Вспышка наивысшего класса Х началась впервые в 2026-м на Солнце-0

В начале 2026 года на Солнце зафиксировали первую вспышку наивысшего класса. Информацию об этом предоставили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, пишет РИА Новости.

Представители лаборатории констатировали: в данный момент наблюдается вспышка максимального уровня – класса X.

Явление развернулось в активной области № 4341, расположенной в центральной части солнечного диска, обращенной к Земле. Пик активности пришелся на 21:09 18 января. Классификационный индекс события составил X1.95; более мощная вспышка (того же класса) последний раз регистрировалась 14 ноября 2025 года.

Хотя общая солнечная активность идет на спад, в 2026 году по-прежнему существует вероятность возникновения вспышек рекордной силы. С января уже зафиксировано несколько значительных событий класса М.

Фото: pixabay

# Космос

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