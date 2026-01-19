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«Минскэнерго» предупредило о снижении температуры теплоносителей в пяти районах столицы

19 января 2026 07:53
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В связи с прорывом тепловой магистрали в пяти районах Минска произошло снижение температуры теплоносителя части потребителей. Повреждения уже локализованы. Вот эти кадры сделаны утром жителями микроайона Сухарево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минскэнерго» предупредило о снижении температуры теплоносителей в пяти районах столицы-2

Как сообщили в Мингорисполкоме, специалисты оперативно работают над устранением аварии, которая незначительно повлияла на теплообеспечение Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского районов. Проблема будет устранена за несколько часов.

«Минскэнерго» предупредило о снижении температуры теплоносителей в пяти районах столицы-4

Андрей Садовский, заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Этот прорыв произошел без включения потребителей, осуществляется переход на резервные источники теплоснабжения и поднимается температура. Повреждения локализованы, специалисты разбираются в причинах отключения. По предварительным оценкам, в течение пару часов температура теплоносителей в теплосетях будет поднята до нормируемых значений. Проблема будет устранена.

В ГАИ добавили, что в результате прорыва трубопровода ограничено движение транспорта по улице Академика Карского от пересечения с улицей Школьной до пересечения с улицей Маршала Лосика.

# Андрей Садовский

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