«Минскэнерго» предупредило о снижении температуры теплоносителей в пяти районах столицы

В связи с прорывом тепловой магистрали в пяти районах Минска произошло снижение температуры теплоносителя части потребителей. Повреждения уже локализованы. Вот эти кадры сделаны утром жителями микроайона Сухарево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в Мингорисполкоме, специалисты оперативно работают над устранением аварии, которая незначительно повлияла на теплообеспечение Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского районов. Проблема будет устранена за несколько часов.

Андрей Садовский, заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Этот прорыв произошел без включения потребителей, осуществляется переход на резервные источники теплоснабжения и поднимается температура. Повреждения локализованы, специалисты разбираются в причинах отключения. По предварительным оценкам, в течение пару часов температура теплоносителей в теплосетях будет поднята до нормируемых значений. Проблема будет устранена.

В ГАИ добавили, что в результате прорыва трубопровода ограничено движение транспорта по улице Академика Карского от пересечения с улицей Школьной до пересечения с улицей Маршала Лосика.