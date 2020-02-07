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Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?

07 февраля 2020 11:41
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В Красной Поляне в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу. Она проходит в доме приемов официальных делегаций «Лаура».  

Переговоры начались в формате один на один, затем к главам двух стран присоединятся члены официальных делегаций.  

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?-1

Фото: Сайт Президента Республики Беларусь

Владимир Путин встретил Президента Беларуси в красной куртке. Александр Лукашенко вышел из автомобиля в деловом костюме. Президенты поговорили о погоде.  

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?-4

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?-6

«Снега море здесь», – отметил Президент Беларуси. «У нас там, где я живу (Александр Лукашенко рукой показал в сторону санатория «Беларусь» в Красной Поляне – прим. ред.), ну почти не осталось снега. А вот тут пониже, рядом – и снега много».  

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?-9

Встреча проходит в формате рабочего завтрака. Главам государств подали еду и напитки.  

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?-12

«Кашку с утра ели?» – спросил Владимир Путин.  

«Не на воде же», – отреагировал Александр Лукашенко.  

«Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится», – добавил российский лидер.  

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?-15

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?-17

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина: какие вопросы будут решать главы государств (читать далее).  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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