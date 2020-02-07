Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?
В Красной Поляне в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу. Она проходит в доме приемов официальных делегаций «Лаура».
Переговоры начались в формате один на один, затем к главам двух стран присоединятся члены официальных делегаций.
Фото: Сайт Президента Республики Беларусь
Владимир Путин встретил Президента Беларуси в красной куртке. Александр Лукашенко вышел из автомобиля в деловом костюме. Президенты поговорили о погоде.
«Снега море здесь», – отметил Президент Беларуси. «У нас там, где я живу (Александр Лукашенко рукой показал в сторону санатория «Беларусь» в Красной Поляне – прим. ред.), ну почти не осталось снега. А вот тут пониже, рядом – и снега много».
Встреча проходит в формате рабочего завтрака. Главам государств подали еду и напитки.
«Кашку с утра ели?» – спросил Владимир Путин.
«Не на воде же», – отреагировал Александр Лукашенко.
«Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится», – добавил российский лидер.
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