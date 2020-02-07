Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов?

В Красной Поляне в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу. Она проходит в доме приемов официальных делегаций «Лаура». Переговоры начались в формате один на один, затем к главам двух стран присоединятся члены официальных делегаций.

Фото: Сайт Президента Республики Беларусь

Владимир Путин встретил Президента Беларуси в красной куртке. Александр Лукашенко вышел из автомобиля в деловом костюме. Президенты поговорили о погоде.

«Снега море здесь», – отметил Президент Беларуси. «У нас там, где я живу (Александр Лукашенко рукой показал в сторону санатория «Беларусь» в Красной Поляне – прим. ред.), ну почти не осталось снега. А вот тут пониже, рядом – и снега много».

Встреча проходит в формате рабочего завтрака. Главам государств подали еду и напитки.

«Кашку с утра ели?» – спросил Владимир Путин. «Не на воде же», – отреагировал Александр Лукашенко. «Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится», – добавил российский лидер.