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Новости по тегу #Хоккей

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Локомотиву» в матче КХЛ
10 октября 2026 17:36

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Локомотиву» в матче КХЛ

Белорусские хоккеисты Мороз и Бориков помогли «Тусону» одержать победу в АХЛ
10 октября 2026 12:42

Белорусские хоккеисты Мороз и Бориков помогли «Тусону» одержать победу в АХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал 2-ю победу в сезоне НХЛ
10 октября 2026 11:27

«Вашингтон Кэпиталз» одержал 2-ю победу в сезоне НХЛ

Нападающий минского «Динамо» Галиев признан лучшим игроком дня в КХЛ
09 октября 2026 17:29

Нападающий минского «Динамо» Галиев признан лучшим игроком дня в КХЛ

Братья Протасы неудачно провели первый домашний поединок за «Вашингтон» в НХЛ
08 октября 2026 11:44

Братья Протасы неудачно провели первый домашний поединок за «Вашингтон» в НХЛ

Алексей Протас вошел в топ форвардов НХЛ по показателю полезности
06 октября 2026 20:30

Алексей Протас вошел в топ форвардов НХЛ по показателю полезности

Паливко отметился первой заброшенной шайбой в сезоне за «Металлург» в КХЛ
06 октября 2026 12:53

Паливко отметился первой заброшенной шайбой в сезоне за «Металлург» в КХЛ

Минское «Динамо» проиграло в серии буллитов «Торпедо» в матче КХЛ
06 октября 2026 12:34

Минское «Динамо» проиграло в серии буллитов «Торпедо» в матче КХЛ

Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ
06 октября 2026 07:29

Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» в матче КХЛ
05 октября 2026 20:07

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» в матче КХЛ

Егор Бориков и Вадим Мороз отметились бомбардирскими действиями в АХЛ
05 октября 2026 11:35

Егор Бориков и Вадим Мороз отметились бомбардирскими действиями в АХЛ

Алексей и Илья Протасы начали сезон НХЛ с результативных передач
03 октября 2026 18:28

Алексей и Илья Протасы начали сезон НХЛ с результативных передач