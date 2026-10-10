Новости по тегу #Хоккей

Поединок прошел в Ярославле.
Команда, за которую выступают наши хоккеисты, обыграла «Сан-Хосе» со счетом – 7:4.
Александр Овечкин опять не забил.
Форвард белорусского клуба внес весомый вклад в победу «зубров» над СКА из Санкт-Петербурга.
Оба хоккеиста закончили матч с коэффициентом полезности «-3».
Белорус с показателем +60 расположился на шестой строчке.
«Адмирал» гостил в Магнитогорске и вел в счете – 4:1 к середине третьего периода. Тогда белорусский нападающий «лис» организовал попытку камбэка, поразив цель.
Далее в календаре подопечных Сергея Брылина встреча с питерским СКА 8 октября. Старт в 19:00.
41-летний капитан и нападающий ХК «Вашингтон» сообщил, что сезон 2026-2027 станет для него последний в NHL.
Следующий поединок столичный клуб проведет в предстоящий четверг, в гости пожалует СКА из Санкт Петербурга.
Но их старания не помогли – «Тусон» уступил «Колорадо» со счетом 3:5.
Белорусские хоккеисты заработали по ассистентскому баллу в победном поединке «Вашингтона» против «Каролины».
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