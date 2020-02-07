Приезжающих в Беларусь китайских студентов на две карантинные недели разместят в «Бригантине»

Новости Беларуси. Приезжающих в Беларусь с каникул китайских студентов на две карантинные недели разместят в оздоровительном центре «Бригантина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Приезжающих в Беларусь с каникул китайских студентов на две карантинные недели разместят в оздоровительном центре «Бригантина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это нужно для обеспечения дополнительной профилактики. Здесь иностранцы смогут проходить обучение в онлайн-режиме. С момента вспышки заболевания в Беларуси пробы на пневмонию нового типа взяли более чем у 500 человек, которые посещали КНР. Ни в одном случае коронавирус не выявлен.
Тем временем в больницах Уханя медикам начали помогать роботы. Около 30 машин-дезинфекторов в эпицентр эпидемии поставила шанхайская компания. В верхней части аппаратов установлены распылители перекиси, а в центральной – встроены ультрафиолетовые лампы. Они могут выполнять различного вида обеззараживание, а специальная система позволяет ориентироваться в пространстве.
Машины работают в палатах-изоляторах, отделениях интенсивной терапии, операционных и амбулаторных отделениях, помогая снизить риск перекрестного заражения.
На сегодня число заболевших коронавирусом превысило 31 тысячу. Погибли 636 человек.