«О многом поговорили». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы белорусско-российских отношений

Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы в центре внимания президентов Беларуси и России. В Красной поляне в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы государств в 2020 году встречаются впервые. Лидеры тепло приветствовали друг друга и продолжили общение за завтраком тет-а-тет.

Во время общения «один на один» главам государств удалось обсудить многие вопросы, но все же некоторые из них требовали вовлеченности в переговорный процесс других лиц. Общение лидеры продолжили в присутствии делегаций. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате рабочего завтрака. Чем угощают президентов? Правда, российская сторона за стол переговоров села не в полном составе – из-за метоусловий не прилетели министр энергетики, первый замглавы министерства экономического развития. А самые острые вопросы в белорусско-российских отношениях касаются энергоресурсов.

Нам пока не удалось окончательно договориться по ценам на углеводороды. По-прежнему открытым остается вопрос по возмещению российской стороной издержек от налогового маневра, в результате которого в 2019 году Беларусь потеряла около 330 миллионов долларов. Кроме того, все еще не урегулирован механизм компенсации российской стороной за поставленную в апреле грязную нефть. Эти вопросы еще предстоит обсудить.

Правда, прежде нужно дождаться всех участников российской делегации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве. Обсудили много исторических дат и моментов (они известны). И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими.

О многом поговорили, и дошли до современности. Решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор. А потом мы сделаем паузу, у нас в программе есть и другие вопросы.

Вернемся к ним, когда приедут члены российской делегации сюда. Небо прояснилось. Тогда и продолжим наш разговор. Вообще есть о чем говорить, есть над чем работать.