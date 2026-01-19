Прямой эфир

Что происходит в Иране и почему ситуация с Гренландией показательна? Анонс «По существу»

19 января 2026 08:08
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Геополитический шторм. Что происходит в Иране? Почему ситуация с Гренландией показательна? И какова в этом бешеном мире позиция Беларуси? 

19 января на площадке ток-шоу «По существу» разберем международные треки с позиции Беларуси.

Что происходит в Иране и почему ситуация с Гренландией показательна? Анонс «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире. 

Не пропустите ток-шоу. Сегодня, 19 января, в 18:30.

# Международная политика

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