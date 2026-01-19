Что происходит в Иране и почему ситуация с Гренландией показательна? Анонс «По существу»

Геополитический шторм. Что происходит в Иране? Почему ситуация с Гренландией показательна? И какова в этом бешеном мире позиция Беларуси?

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