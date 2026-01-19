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Мощные магнитные бури ожидаются на Земле 20 января

19 января 2026 08:10
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Мощные магнитные бури ожидаются на Земле 20 января-0

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о вероятном возникновении на Земле 20 января мощных магнитных бурь, пишет РИА Новости. Причиной послужила интенсивная солнечная вспышка.

Вспышка наивысшего класса Х началась впервые в 2026-м на Солнце.

В официальном сообщении лаборатории указывается, что возмущения геомагнитного поля достигнут планеты предположительно во вторник. Прогнозируемая интенсивность бурь соответствует уровням G3 и G4. Также отмечается, что полярные сияния могут наблюдаться вплоть до 50-градусной широты.

На сайте лаборатории приведена шкала, согласно которой уровень G3 характеризуется как «сильная магнитная буря», а G4 – как «очень сильная».

Фото: pinterest

# Космос # Природные явления

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