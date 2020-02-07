Весенний призыв пройдёт с изменениями. Минобороны о новых требованиях к призывникам

Перечень заболеваний, из-за которых могут комиссовать, не обновлялся последние 10 лет. За это время и медицина шагнула вперёд, и условия службы улучшились, да и некоторые призывники научились использовать лазейки в законодательстве. Получалось, что спортом можно было заниматься, а служить в армии – нет.

Никаких новых заболеваний в инструкции не появилось, лишь уточнены критерии к имеющимся. Например, изменился градус сколиоза и большие родинки теперь не преграда служить Родине.

Дмитрий Альховик, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны:

Каждая ситуация индивидуальна. Например, невусы, отсутствие необходимости признавать военнослужащих негодными по поводу невусов, препятствующим ношению формы, оно продиктовано и временем, и улучшением военной формы. Она стала лучше, мягче и комфортнее. Соответственно, частота травмирования стала на порядок ниже. Это во-первых. Во-вторых, оценить, действительно ли военная форма травмирует молодого человека или нет, можно только эту военную форму на него надев. Соответственно, он будет призываться. Если (мы уверены, это будут редчайшие случаи) военная форма будет травмировать невусы, он будет признан негодным и увольняться из рядов Вооруженных Сил.

Призывников, которым уже поставлен диагноз, изменения не коснутся. Вопросы годности к военной службе будут решаться в личном порядке при прохождении очередной комиссии. А вот в элитные подразделения отбор останется таким же строгим. Только с первой и второй степенью годности.