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Проект «Консультационный пункт «Счастливое родительство» стартовал в Борисове

13 января 2026 09:29
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В Борисове стартовал проект, посвященный счастливому родительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Консультационный пункт «Счастливое родительство» стартовал в Борисове-2

Каждый третий четверг месяца опытные психологи, педагоги и социальные работники отвечают на вопросы родителей прямо в общественных местах. Можно получить советы по воспитанию, профилактике конфликтов и поддержанию эмоционального баланса. Семьям также вручают буклеты с полезной информацией об отношениях поколений.

Проект «Консультационный пункт «Счастливое родительство» стартовал в Борисове-4

Татьяна Полозова, директор социально-педагогического центра Борисовского района:
В современном обществе обязательно должно быть пространство, где родители могут обмениваться информацией, общаться со специалистами и получать квалифицированную помощь. Именно для этого главным управлением по образованию был создан проект «Консультационный пункт «Счастливое родительство». В рамках проекта создаются консультационные пункты в местах массового скопления людей. Это торговые центры, общественные площадки, предприятия.

Проект «Консультационный пункт «Счастливое родительство» стартовал в Борисове-6

Проект апробируется также в Солигорском, Слуцком и Молодечненском районах. Главная цель – помочь родителям гармонизировать отношения в семье и справиться со сложностями.

# Государственная социальная политика # Татьяна Полозова # Брак и семья

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