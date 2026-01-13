Проект «Консультационный пункт «Счастливое родительство» стартовал в Борисове

В Борисове стартовал проект, посвященный счастливому родительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый третий четверг месяца опытные психологи, педагоги и социальные работники отвечают на вопросы родителей прямо в общественных местах. Можно получить советы по воспитанию, профилактике конфликтов и поддержанию эмоционального баланса. Семьям также вручают буклеты с полезной информацией об отношениях поколений.

Татьяна Полозова, директор социально-педагогического центра Борисовского района:

В современном обществе обязательно должно быть пространство, где родители могут обмениваться информацией, общаться со специалистами и получать квалифицированную помощь. Именно для этого главным управлением по образованию был создан проект «Консультационный пункт «Счастливое родительство». В рамках проекта создаются консультационные пункты в местах массового скопления людей. Это торговые центры, общественные площадки, предприятия.