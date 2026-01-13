Двум белорускам грозит срок до 15 лет лишения свободы за закладки с психотропами

Курьеры интернет-наркошопа попались с поличным в Новополоцке. Ими оказались две местные жительницы 19 и 23 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что задержанные выполняли задания куратора, поступавшие в мессенджере. Они делали закладки с психотропами.
Денис Шкурко, начальник УНиПТЛ УВД Витебского облисполкома:
19-летняя девушка работала курьером интернет-наркошопа. Предложение о преступной подработке около месяца назад нашла в интернете. При ней обнаружено около 400 граммов особо опасного психотропного вещества мефедрон. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлена соучастница преступного бизнеса, 23-летняя новополочанка, у которой по месту жительства обнаружено 50 граммов альфа-PVP.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.