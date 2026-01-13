Двум белорускам грозит срок до 15 лет лишения свободы за закладки с психотропами

Курьеры интернет-наркошопа попались с поличным в Новополоцке. Ими оказались две местные жительницы 19 и 23 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что задержанные выполняли задания куратора, поступавшие в мессенджере. Они делали закладки с психотропами.