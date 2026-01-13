«Смиловичи-Червень: от прошлого к настоящему» – новый турмаршрут презентован в Беларуси

«Смиловичи-Червень: от прошлого к настоящему». Презентован новый туристический маршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Смиловичи-Червень: от прошлого к настоящему». Презентован новый туристический маршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он предлагает познакомиться с тайнами Игуменского уезда, побывать в «парижском кафе» пространства знаменитого художника Хаима Сутина, а также поклониться святыням и почтить память жертв Холокоста. В маршруте десятки объектов: дворцово-парковый комплекс Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах, историческая застройка города Червеня.
Ирина Вабищевич, старший научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:
В Червенском районе есть два музея, которые можно назвать единственными в мире музеями. Музей композитора Станислава Монюшко, который родился на нашей земле, и музей, посвященный художникам Парижской школы. У нас есть Святая Горка, археологический памятник, камень-следовик. Есть такой объект, как место бывшей усадьбы Станислава Монюшко.
Маршрут разработали сотрудники районного краеведческого музея по инициативе Национального агентства по туризму. Чтобы посетить все объекты, понадобится почти 10 часов, ведь общая протяженность – около 200 километров.