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«Смиловичи-Червень: от прошлого к настоящему» – новый турмаршрут презентован в Беларуси

13 января 2026 08:41
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«Смиловичи-Червень: от прошлого к настоящему». Презентован новый туристический маршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Смиловичи-Червень: от прошлого к настоящему» – новый турмаршрут презентован в Беларуси-2

Он предлагает познакомиться с тайнами Игуменского уезда, побывать в «парижском кафе» пространства знаменитого художника Хаима Сутина, а также поклониться святыням и почтить память жертв Холокоста. В маршруте десятки объектов: дворцово-парковый комплекс Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах, историческая застройка города Червеня.

«Смиловичи-Червень: от прошлого к настоящему» – новый турмаршрут презентован в Беларуси-4

Ирина Вабищевич, старший научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:
В Червенском районе есть два музея, которые можно назвать единственными в мире музеями. Музей композитора Станислава Монюшко, который родился на нашей земле, и музей, посвященный художникам Парижской школы. У нас есть Святая Горка, археологический памятник, камень-следовик. Есть такой объект, как место бывшей усадьбы Станислава Монюшко.

«Смиловичи-Червень: от прошлого к настоящему» – новый турмаршрут презентован в Беларуси-6

Маршрут разработали сотрудники районного краеведческого музея по инициативе Национального агентства по туризму. Чтобы посетить все объекты, понадобится почти 10 часов, ведь общая протяженность – около 200 километров.

# Туризм # Ирина Вабищевич

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