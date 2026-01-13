«Смиловичи-Червень: от прошлого к настоящему» – новый турмаршрут презентован в Беларуси

«Смиловичи-Червень: от прошлого к настоящему». Презентован новый туристический маршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он предлагает познакомиться с тайнами Игуменского уезда, побывать в «парижском кафе» пространства знаменитого художника Хаима Сутина, а также поклониться святыням и почтить память жертв Холокоста. В маршруте десятки объектов: дворцово-парковый комплекс Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах, историческая застройка города Червеня.

Ирина Вабищевич, старший научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:

В Червенском районе есть два музея, которые можно назвать единственными в мире музеями. Музей композитора Станислава Монюшко, который родился на нашей земле, и музей, посвященный художникам Парижской школы. У нас есть Святая Горка, археологический памятник, камень-следовик. Есть такой объект, как место бывшей усадьбы Станислава Монюшко.