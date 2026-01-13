Почему «Ружанский» – лучший выбор для восстановления и отдыха? Поговорили с директором санатория

Курорт на все сто! О простом способе оздоровиться и обновиться рассказали наши гости. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский», и Екатерина Нашилова, начальник управления маркетинга ОАО «Санаторий «Ружанский». Какие оздоровительные программы популярны в санатории «Ружанский»? Александр Меженный, ведущий:

Когда говорим про «Ружанский», мы говорим про шикарную медицинскую базу и, конечно же, про уникальные программы. Что сейчас можем отметить, какие программы наиболее востребованы и чего ожидать?

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

2025 год – для нас завершилась пятилетка, большая пятилетка модернизации предприятия, которая включала в себя пять основных компонентов. Это модернизация инфраструктуры, модернизация номерного фонда, модернизация питания, модернизация СПА, модернизация лечебной базы. В итоге получилось уникальное, не имеющее аналогов у нас в республике, предприятие-трансформер. По сути, «Ружанский» пережил свое второе рождение в 2025 году. Что значит предприятие-трансформер? Мы работаем по трем большим ключевым направлениям. Одно направление – это СПА, это отдых и только отдых. 12 саун и бань, 9 бассейнов, массажные салоны, множественные джакузи, тренажерный зал площадью более 500 квадратных метров.

Владимир Карпечкин:

Второе направление – это классическое направление. Это направление для здоровых людей – омоложение, оздоровление, антистресс, детокс-программы. То есть это все то, что включает в себя санаторное лечение. Третье большое, важное направление – во время пандемии возникло у нас направление реабилитации. Благодаря посылу нашего Президента, озвучена была Президентом гениальная, очень мудрая мысль, люди должны лечить ковид в системе здравоохранения, а проходить реабилитацию на базе санаторно-курортных учреждений. Мы одними из первых в республике подхватили эту мысль, эту идею, получили лицензию в Министерстве здравоохранения по реабилитационному направлению. Стали закупать соответствующее оборудование, готовить специалистов, потому что маттехбаза без специалистов ничего собой не представляет. Начали развивать это направление. Да, сначала это были пациенты, больные, гости с заболеваниями бронхо-легочной системы. Потом, когда пандемия стала развиваться, когда мы уже поняли, что вирус поражает не только легкие, но и все органы нашего организма, пошли другие направления, и на сегодня фактически «Ружанский» превратился в современный многопрофильный реабилитационный медицинский центр.

Владимир Карпечкин:

Мы проводим реабилитацию по таким направлениям, как желудочно-кишечные болезни, заболевания сердечно-сосудистой системы. Они занимают первое место в причине смертности. Немножко даже работаем с онкологическими больными. Опорно-двигательный аппарат. Узкие направления – это гинекология, педиатрия, эндокринология. То есть, действительно, сегодня мы подготовили и врачей и закупили соответствующее оборудование. О сотрудничестве с медицинскими учреждениями и медобследованиях Ольга Бурлакова, ведущая:

С какими медицинскими учреждениями вы сотрудничаете? Какого класса специалисты у вас трудятся, чтобы и диагностика на высочайшем уровне была, и чтобы максимально помощь была оказана?

Владимир Карпечкин:

Мы взаимодействуем со всей системой здравоохранения в республике. В буквальном смысле мы проехали по всей стране, посетили многие медицинские учреждения, где мы презентовали наши предприятия, рассказывали о нашей работе. В плане подготовки специалистов мы сотрудничали и сотрудничаем с ведущими республиканскими центрами, где наши специалисты проходят переподготовку. Российский опыт мы изучаем, поэтому идет постоянное взаимодействие. Что касается диагностических возможностей, в «Ружанском» можно не только пройти лечение, но у нас есть программы, где буквально в течение нескольких дней можно провести комплексную оценку, обследование организма. У нас все виды лабораторной диагностики, которые в любом сегодня центре в Минске есть, они делаются и в «Ружанском». Это и функциональная диагностика сердечно-сосудистых проблем, это ультразвуковая диагностика. Все виды ультразвуковых исследований присутствуют в «Ружанском», поэтому у нас в санатории можно и обследоваться. В связи с выявленными какими-то проблемами продолжить лечение. Хотя надо сказать, что лучше приезжать в наш санаторий уже обследованными. Просто некоторые теряют на этом время. Лучше приехать с выпиской из амбулаторной карты, чтобы наши специалисты сразу с первого дня приступили к лечению. Тогда получается рациональнее. Сколько стоит отдых в «Ружанском»? Александр Стасевич, ведущий:

Оздоровиться было бы неплохо. Хотелось бы узнать независимое мнение Екатерины. Насколько это доступно?

Екатерина Нашилова, начальник управления маркетинга ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Наш отдых доступен каждому гостю. Стоимость начинается от 180 белорусских рублей в сутки, куда входит пятиразовое питание, посещение комплекса процедур, которые будут входить по путевке, посещение культ-массовых мероприятий, посещение нашего огромнейшего СПА-комплекса. Также хочется отметить, что сегодня у нас действует скидка 10 % на реабилитационные программы. Владимир Карпечкин:

У нас есть отдельная персональная скидка для работников системы здравоохранения и медицинских колледжей и университетов, для работников и членов их семей. До 25 % доходит эта скидка, и мы очень заинтересованы, чтобы у нас на базе нашего предприятия проходили оздоровление врачи. Как добраться до санатория? Александр Меженный:

Если мы говорим о том, насколько легко к вам добраться… Екатерина Нашилова:

Санаторий «Ружанский» имеет хорошую транспортную логистику и находится вблизи таких крупных железнодорожных узлов, как Ивацевичи, Слоним, Барановичи. У нас в санатории имеется такая услуга, как трансфер. То есть мы наших гостей забираем из любой точки нашей страны и доставляем прямо в санаторий. Что планируется в «Ружанском» в 2026-м? Ольга Бурлакова:

Владимир Иванович, вы очень целеустремленный руководитель, и наверняка вы уже выстроили огромный план действий на 2026-й, который только-только начался. Приоткройте завесу, что планируется в «Ружанском»?