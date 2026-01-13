Масштабные поисково-спасательные учения прошли в Гонконге

В Гонконге прошли масштабные поисково-спасательные учения, организованные Департаментом гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сценарий моделировал потерю связи с вертолетом, на борту которого находились три пассажира, следовавшие в Макао.

После получения сигнала Департамент гражданской авиации незамедлительно уведомил все профильные службы. На место условного происшествия прибыли подразделения народно-освободительной армии, служба авиации правительства, полиция, пожарные и морская администрация.

Отрабатывались действия по тушению пожара на море, спасению пострадавших и их доставке в госпиталь. Особое внимание привлекло использование беспилотников пожарной службы Гонконга – впервые в рамках подобных учений. Представители ведомства отметили, что дроны способны значительно повысить эффективность поиска и спасения в кратчайшие сроки.

Теренс Чан Кин-Чанг, старший оперативный сотрудник Департамента гражданской авиации:

По сравнению с традиционными поисками на поверхности, беспилотники обеспечивают обзор с воздуха и работают более маневренно. Операторы следят за перемещениями и местоположением дронов, что позволяет им быстро выявлять выживших или необычные инциденты на большой территории за короткий промежуток времени. Мы регулярно проводим учения, это позволяет быстро реагировать, спасать и искать любые предсказуемые или непредвиденные жертвы или воздушные суда в случае инцидента.

Учения подтвердили готовность служб к совместным действиям и показали новые возможности технологий в обеспечении безопасности полетов.