Испанская полиция провела крупнейшее в своей истории морское задержание партии кокаина
Испанская полиция провела крупнейшее в своей истории морское задержание партии кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На судне, следовавшем из Бразилии в Европу, правоохранители обнаружили почти 10 тонн наркотика, спрятанного в грузе соли.
Операция завершилась арестом 13 человек, находившихся на борту. Судно, оставшееся без топлива, пришлось буксировать в порт Санта‑Крус‑де‑Тенерифе на Канарских островах. Полицейские изъяли 294 тюка кокаина и пистолет.
На кадрах видно, как офицеры лопатами и руками разгребают соль, доставая свёртки, а затем выстраиваются цепочкой, перенося их на причал. В международной операции участвовали управление по борьбе с наркотиками США, федеральная полиция Бразилии, национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, а также власти Франции и Португалии.