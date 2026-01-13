Испанская полиция провела крупнейшее в своей истории морское задержание партии кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На судне, следовавшем из Бразилии в Европу, правоохранители обнаружили почти 10 тонн наркотика, спрятанного в грузе соли.

Операция завершилась арестом 13 человек, находившихся на борту. Судно, оставшееся без топлива, пришлось буксировать в порт Санта‑Крус‑де‑Тенерифе на Канарских островах. Полицейские изъяли 294 тюка кокаина и пистолет.