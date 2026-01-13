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Испанская полиция провела крупнейшее в своей истории морское задержание партии кокаина

13 января 2026 09:00
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Испанская полиция провела крупнейшее в своей истории морское задержание партии кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На судне, следовавшем из Бразилии в Европу, правоохранители обнаружили почти 10 тонн наркотика, спрятанного в грузе соли.

Испанская полиция провела крупнейшее в своей истории морское задержание партии кокаина-2

Операция завершилась арестом 13 человек, находившихся на борту. Судно, оставшееся без топлива, пришлось буксировать в порт Санта‑Крус‑де‑Тенерифе на Канарских островах. Полицейские изъяли 294 тюка кокаина и пистолет.

Испанская полиция провела крупнейшее в своей истории морское задержание партии кокаина-4

На кадрах видно, как офицеры лопатами и руками разгребают соль, доставая свёртки, а затем выстраиваются цепочкой, перенося их на причал. В международной операции участвовали управление по борьбе с наркотиками США, федеральная полиция Бразилии, национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, а также власти Франции и Португалии.

# Новости Испании # Наркотики

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