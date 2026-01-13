Брестчанка покупала продукты в «Санте» и выиграла 10 тыс. рублей ко дню рождения
Ольга Бурлакова, ведущая:
Подарок на день рождения – 10 тысяч рублей. Брестчанка Людмила Завадская готовилась к своему празднику и купила «Колу» для праздничного стола. Совсем недавно она присоединилась к рекламной игре и, как говорится, новичкам везет.
Александр Меженный, ведущий:
Замурашило! Так Людмила описала свои эмоции, узнав о выигрыше. История еще раз доказывает, сюрпризы случаются тогда, когда их меньше всего ждешь.
Людмила у нас сегодня в гостях, и с ней сын Юрий.
Людмила Завадская, г. Брест:
Я из Бреста. Работаю продавцом в мебельном магазине. Это самый крупный приз у меня. Первый раз в жизни. Позвонили, но я не поверила.
– Вы выиграли 10 тысяч рублей.
– Серьезно? Я в шоке.
Людмила Завадская:
Муж вообще сказал, что вам звонят мошенники.
– Эмоции просто переполняют, что подарок маме и на юбилей, еще и перед Новым годом.
Александр Меженный:
Вот та самая бутылочка, которая вам принесла победу в 25-м туре рекламной игры.
Людмила Завадская:
Благодаря «Санте» мы скоро заселимся в дом. Верьте в чудеса, сбывается все. Все это правда.
*На правах рекламы.