Брестчанка покупала продукты в «Санте» и выиграла 10 тыс. рублей ко дню рождения

Ольга Бурлакова, ведущая:

Подарок на день рождения – 10 тысяч рублей. Брестчанка Людмила Завадская готовилась к своему празднику и купила «Колу» для праздничного стола. Совсем недавно она присоединилась к рекламной игре и, как говорится, новичкам везет.

Александр Меженный, ведущий:

Замурашило! Так Людмила описала свои эмоции, узнав о выигрыше. История еще раз доказывает, сюрпризы случаются тогда, когда их меньше всего ждешь.