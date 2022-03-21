«В России Facebook уже доигрался». Журналист об информационной войне в СМИ

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Проблема в чем? Человек, потребитель информации, получает, читает, видит какую-то животрепещущую историю, он впечатляется, он накаляется. Та же ситуация в Украине. Мы, к счастью, не там, мы не можем пойти и проверить, посмотреть своими глазами, убедиться в правдивости или в ложности этой информации. Кирилл Казаков, СТВ:

Пример приведу. Ночью разбомбили торговый центр в Киеве, все украинские Telegram-каналы пишут: «Смотрите, мирный торговый центр». В то же самое время россияне пишут: «Смотрите, в гаражах этого торгового центра стоит техника, а на складах хранилось оружие». Понятное дело, что мы не можем понять, что же из этого правда. Как разбираться?

Геннадий Казакевич, начальник криминальной милиции МВД Беларуси:

На законодательном уровне мы придумали такой конструкт, то есть источник этой информации. У нас есть понятие экстремистского формирования, коим может быть Telegram-канал, и есть понятие экстремистских материалов. Если мы признаем [экстремистский ресурс – прим. ред.] или Мотолько экстремистским формированием, то любой гражданин, который в активной форме не просто потребляет информацию, а способствует ее распространению, пишет в чат-боты и так далее, он уже становиться субъектом правонарушения. Административно наказуемого или уголовно наказуемого деяния – это часть десятая. То есть сам источник на законодательном уровне запрещен. Кирилл Казаков:

А если, например, обычный журналист из Украины, которого я читал в силу того, что он мне был интересен, и я нахожу у него это видео. А он как житель Киева смотрит на эту историю, снимает, комментирует. Потом я смотрю, что пишут россияне, но это я как журналист, немного включая критическое мышление, а люди, которые этого не делают, мне журналиста этого наказывать или что? Каким образом предотвратить? Как наказать? Наказать этого человека, который написал или что?

Геннадий Казакевич:

С одной стороны, нужно давать правдивую информацию. С другой стороны, должен быть тот источник информации, неважно, кто это. Это журналист как физическое лицо либо это какое-то издание, Telegram-каналы и так далее, которые будут заслуживать у читательской аудитории доверие. Telegram-канал ГУБОПа, который со старта набрал 10, а потом 15 тысяч абсолютно реальных подписчиков. Поверьте, без всяких ботов, без всего. Почему? Потому что люди начали доверять той информации, которая давалась. Что было самое отрадное, что значительная часть подписчиков была за границей. Это беглые. Значительная часть подписчиков. Кирилл Казаков:

Они знакомых ищут, понятное дело.

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Не все ж в кривое зеркало смотреться. Геннадий Казакевич:

Один вариант такого противостояния. Андрей Муковозчик:

Абсолютно согласен с этим. Вопрос в том, что я вижу этот длинный процесс. Фактически мы в начале информационной пандемии, благо, что мы на два года опередили в этом РФ. У нас прививка есть, у них только вырабатывается. Пройдет время, я уверен, что вырастет аудитория, которая будет доверять или будет проверять. Валит и валит Telegram-канал про Киев. Люди говорят, что очень трудно разобраться. Я верю, что трудно разобраться, потому что 26 февраля я читаю, что говорит Кличко. Второй день. 26 февраля Кличко отчитывается, что у него 9 раненых. Двое суток прошло. Это война? Это не просто спецоперация. Это ювелирная спецоперация. У него 40 человек в день умирает в Киеве от естественных причин. Здесь он отчитывается о 9 раненых. Убитых нет. Очень хорошо. Потом Кличко сдвигают, ему дают военного начальника над Киевом, оставляя его. Фактически затыкают рот. Не разбирается он в современной информационной войне. Проходит время. И через три недели после начала спецоперации тот же Кличко прорывается вдруг с новым отчетом: у него 61 погибший за три недели спецоперации в Киеве. По три в день. А нам валят и валят: а бомбы, а снаряды, а ракеты, а подвалы, а мирные жители.