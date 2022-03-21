Telegram в третий раз удалил канал ГУБОПиК. Эксперты объяснили, почему это делается и будет ли эффект

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу « По существу ».

Алена Сырова, СТВ:

Появилась информация, что Telegram в третий раз удалил канал ГУБОПиК. В чем смысл? Неужели они считают, что ваша аудитория куда-то исчезнет?

Кирилл Казаков, СТВ:

Белорусская пословица: «Праўда вочы коле».

Геннадий Казакевич, начальник криминальной милиции МВД Беларуси:

Я хочу повторить известную фразу, что сила в правде. Можем ли мы действовать такими же методами, как действуют наши противники и оппоненты? Не можем, потому что тогда произойдет смешение. Вот тогда как раз таки черное смешается с белым, получится серое. Соответственно, мы должны говорить правду. Неважно, это канал ГУБОПиК или другой ведомственный Telegram-канал. Мы и говорим правду. Эмоции, кстати, там тоже есть. Когда на фоне белорусского флага, двери, стены либо просто глаза человека, который был задержан за совершение преступлений и правонарушения, это укрепляет меня в моей вере, что мы все делаем правильно. Никакой глубокой мотивации, идеи, убежденности там нет. Начитался Telegram-каналов. Можно уважать врага, если он убежден в своей правоте, но мы этого не видим. Вот поэтому отчасти Telegram-канал ГУБОПиК так не любят, потому что глаза соврать не могут. Поверьте, там никого не пытают, не угрожают никому, никого не заставляют говорить нужные нам вещи. Люди сами об этом говорят.

Кирилл Казаков:

Это еще раз наводит на мысль, что если Telegram-каналы удаляют, то газеты не удалят.