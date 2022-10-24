«В речке искупался – я хочу стать Президентом. Это нормально, что ли? Кем ты был?» Гайдукевич о Бабарико

Алена Сырова, СТВ: В любом случае все изменения направлены на то, чтобы ключевые решения о судьбе нашей страны не принимали случайные люди. Люди, которые как-то волею судьбы, не знаю, оказались в нужное время в нужном месте и выполняют свои обязанности для галочки.

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу « По существу » журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Ни в одной стране мира нет такого, что ты проснулся и захотел стать президентом.

Алена Сырова:

Так вот, вопрос: как защититься от таких случайных людей?

Олег Гайдукевич:

Фильтрами. Избирательным законодательством и фильтрами. Мы их сейчас создаем. Первое. Мы сейчас приходим, будет ВНС, которое, если кто-то сойдет с ума или начнет идиотизм предлагать, они его уберут. Это все прописано в законе. Второе. Об этом Лукашенко много раз говорил. Потому что есть риск: придет популист к власти. Приведу простой пример. Выходит кандидат в Президенты и говорит: я буду продолжать курс, который был до этого. Избирается, если мы фильтры не делаем, через полгода предает и все делает наоборот. Что мы будем делать? Надо сделать избирательное законодательство, отфильтровать и в парламент. Мы это тоже делаем. Например, сейчас о чем мы говорим? Что никогда мы не будем делать, как в Молдове, где люди, которые проживают в Румынии по 20 лет, голосуют.

И никогда они в интересах Молдовы голосовать не будут. Мы сейчас говорим в том числе о тех, кто по 20 лет живут в Польше. Второй момент. Возьмите Германию, избирательное законодательство. Мы же будем и об избирательном законодательстве говорить. Там ты не станешь депутатом Бундестага, пока ты не пройдешь местный ландтаг. Это нормальный фильтр. А у на 2020 год, какой-нибудь дурак просыпается и говорит, как Бабарико, помню: в речке искупался – я хочу стать Президентом. Это нормально, что ли? Где, в какой стране мира это есть? Кем ты был? Стань депутатом, стань министром, пройди путь, изберись в парламент. А потом иди уже вверх.

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