Игорь Тур: большинство разговоров о национальной идеологии, идее – переливание из пустого в порожнее

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.

Кирилл Казаков, СТВ:

На выходных были выборы руководителей Китая. Система где-то отдаленно (для меня) похожа на ВНС. Сегодня были выборы премьер-министра Великобритании. Это вообще ситуация, которая даже к ВНС не имеет никакого значения, однако это некое электоральное событие, которое позволяет получить руководителя одной из ведущих стран мира. В нашей ситуации, когда мы говорим о том, что демократия – это, опять же, такое событие, которое происходит только на Западе, и мы всегда были сторонними наблюдателями, и всегда нас ей учили, вдруг резко мы пытаемся быть демократичными и децентрализованными. Игорь, ты в пятницу задавал на полигоне Президенту вопрос. На самом деле именно то, о чем я лично думал. Мы говорим о том, что мы децентрализуемся, хотя время такое, когда власть нужно сконцентрировать в одних руках. Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:

Потому что обстановка сложная. Кирилл Казаков:

Да. Ведь это же все-таки и к идеологии имеет значение. Почему? Потому что марксистско-ленинскую мы потеряли, а она была именно про это.