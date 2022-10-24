Игорь Тур: большинство разговоров о национальной идеологии, идее – переливание из пустого в порожнее

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
На выходных были выборы руководителей Китая. Система где-то отдаленно (для меня) похожа на ВНС. Сегодня были выборы премьер-министра Великобритании. Это вообще ситуация, которая даже к ВНС не имеет никакого значения, однако это некое электоральное событие, которое позволяет получить руководителя одной из ведущих стран мира. В нашей ситуации, когда мы говорим о том, что демократия – это, опять же, такое событие, которое происходит только на Западе, и мы всегда были сторонними наблюдателями, и всегда нас ей учили, вдруг резко мы пытаемся быть демократичными и децентрализованными. Игорь, ты в пятницу задавал на полигоне Президенту вопрос. На самом деле именно то, о чем я лично думал. Мы говорим о том, что мы децентрализуемся, хотя время такое, когда власть нужно сконцентрировать в одних руках.
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:
Потому что обстановка сложная.
Кирилл Казаков:
Да. Ведь это же все-таки и к идеологии имеет значение. Почему? Потому что марксистско-ленинскую мы потеряли, а она была именно про это.
Игорь Тур:
Мне кажется, что все-таки такая тактическая идеология, когда идеология некая образуется на фоне внешней угрозы, либо внутренней угрозы. Но все-таки она приходит. Потом, когда острый период проходит, идеология эта отпадает сама по себе. Долго на этом какую-то идеологию не выстроишь. Честно говоря, большинство разговоров о национальной идеологии, идее для меня лично – переливание с большего из пустого в порожнее. Как по мне, идеология любой страны должна основываться на логике и здравом смысле. Но, пожалуй, я бы сюда добавил одно простое слово «справедливость». И, мне кажется, вокруг слова «справедливость» как раз мы сейчас потихоньку и выстраиваем современную идеологию.
Когда Президент говорил о ценах и неповышении цен, он классную фразу сказал. «Да, в законах экономических не написано ничего про справедливость, это невозможно написать, но она должна быть». Я вот чрезвычайно рад, что разговор такой как раз таки и зашел. А что касается современного положения нашей страны в нашем регионе, то, как по мне, некая демократизация, что бы сейчас ни имелось в виду под этим словом, в условиях внешней угрозы будет несправедливо, но справедливо будет неправильно. Поэтому только централизация власти тактическая. А в стратегии уже ВНС как высший орган коллегиальный и все остальное – то, о чем мы сейчас говорим.
Кирилл Казаков:
Ну стратегия у нас прописана в Конституции.
Игорь Тур:
Абсолютно верно.