Депутаты «прохлопали» рост цен? Вот что ответил один из них

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу « По существу » журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.

Алена Сырова, СТВ: В продолжение темы цен и демократии. Интересно, что два года назад, когда мы собирались в этой студии после событий августа 2020, мы очень много и очень долго рассуждали о том, как сделать нашу избирательную систему демократичнее, как белорусам ответить на их запрос и желание участвовать в политической жизни страны активнее, прошло время, сложная ситуация, и мы все видим, что желающих, на самом-то деле, нести ответственность немного. Поясню свой тезис. Как раз таки возвращаясь к тому самому совещанию по ценам. Ведь глава государства очень эмоционально, прямо и справедливо отметил, что те, кто в нашей стране народные избранники, они, собственно говоря, и должны дышать проблемами народа. Они должны их ретранслировать. А в итоге народный избранник, один единственный, по сути, глава государства только этой темой и озаботился. Депутаты проигнорировали этот тезис. Учитывая, что в ВНС часть делегатов будет как раз таки представителями Национального собрания, возникает вопрос: будут ли готовы те, кого мы изберем, к тому, чтобы реально решать народные вопросы. И вообще, как так вышло, что самый что ни на есть народный и наболевший вопрос депутаты прохлопали, и вынужден был поднимать Президент?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я не соглашусь с тем тезисом, что прохлопали. Вам, может, показалось, исходя из совещания, в котором вы, наверное, также участвовали как член пула. Мы этим вопросом занимались давно. И, понятно дело, на системной основе… К примеру, я депутат, народный избранник, по специальности историк. У нас есть учителя, врачи, специальные комиссии. Понятно, что, придя в магазин, я могу только зафиксировать сам факт роста цен. Справедливый он, несправедливый, обоснованный, необоснованный – должны заниматься специалисты. Про это Президент тоже говорил.

Алена Сырова:

Подождите, у вас есть избиратели, которые жалуются наверняка, правда, невзирая на ваш профиль?

Сергей Клишевич:

И когда избиратели обращались, была соответствующая реакция. Мы не занимались вопросами цен только после совещания с Президентом. Это системная работа, которая велась и до этого. И если это не было показано по телевизору, это не значит, что мы этим не занимались. Не каждое свое движение освещаем. И не надо. Тот человек, который обратился к нам с проблемой, у него есть, так скажем, нюансы или предложения по тому или иному вопросу по ценообразованию. Мы, естественно, реагируем. И правильно было сказано главой государства, и Наталья Ивановна постоянно повторяет – если к тебе обратились, а ты не помог, какой ты народный избранник. И этот вопрос касается ответственности, в том числе и наших депутатов всех уровней, он касается справедливости и способности выполнять наказы своих избирателей по всем направлениям. У нас же что? Ценообразование – одна проблема? У нас куча других вопросов. И мелких, и глобальных, которыми мы должны заниматься.