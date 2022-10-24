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«Это не только лидеры». Кто будет входить в состав ВНС – обсудили в Федерации профсоюзов

24 октября 2022 16:32
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Новости Беларуси. Законопроект о ВНС обсуждают в трудовых коллективах во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Федерация профсоюзов уже активно включилась в этот процесс.

«Это не только лидеры». Кто будет входить в состав ВНС – обсудили в Федерации профсоюзов-1

Встречи проходят на рабочих местах. Вопросов немало. Людей интересует, как будет организован процесс выдвижения делегатов в состав собрания, какими полномочиями они будут наделены и как смогут поднимать волнующие общество вопросы. Такие диалоговые площадки носят не только разъяснительный характер. Работники могут внести свои предложения по доработке законопроекта.

«Это не только лидеры». Кто будет входить в состав ВНС – обсудили в Федерации профсоюзов-4

Сергей Бойко, начальник по ТО ОАО «Крион»:
С моей стороны предложение сделать представительство профсоюзных организаций в составе Всенародного белорусского собрания в большем объеме, потому что очень большое количество людей, которые являются и руководителями, и рабочими, они являются представителями профсоюзов. Чтобы они именно представляли профсоюз, а не представляли какую-то организацию.

«Это не только лидеры». Кто будет входить в состав ВНС – обсудили в Федерации профсоюзов-7

Валерий Титов, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:
Профсоюзы, объединяемые Федерацией профсоюзов Беларуси, должны иметь то количество представителей, исходя из того, какой вес они имеют в нашем обществе. Это должно быть подавляющее количество делегатов ВНС как раз от профсоюзов. Это не только профсоюзные лидеры и руководители, это как раз таки люди, которые работают непосредственно у станка, на своих производствах.

«Это не только лидеры». Кто будет входить в состав ВНС – обсудили в Федерации профсоюзов-10

Федерация профсоюзов Беларуси нацелена принять активное участие не только в разъяснительной работе, но и в процессе формирования ВНС, выдвигая достойных делегатов из числа активистов организации.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Сергей Бойко # Валерий Титов # Фотофакт

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