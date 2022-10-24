«Это не только лидеры». Кто будет входить в состав ВНС – обсудили в Федерации профсоюзов

Новости Беларуси. Законопроект о ВНС обсуждают в трудовых коллективах во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Федерация профсоюзов уже активно включилась в этот процесс.

Встречи проходят на рабочих местах. Вопросов немало. Людей интересует, как будет организован процесс выдвижения делегатов в состав собрания, какими полномочиями они будут наделены и как смогут поднимать волнующие общество вопросы. Такие диалоговые площадки носят не только разъяснительный характер. Работники могут внести свои предложения по доработке законопроекта.

Сергей Бойко, начальник по ТО ОАО «Крион»:

С моей стороны предложение сделать представительство профсоюзных организаций в составе Всенародного белорусского собрания в большем объеме, потому что очень большое количество людей, которые являются и руководителями, и рабочими, они являются представителями профсоюзов. Чтобы они именно представляли профсоюз, а не представляли какую-то организацию.

Валерий Титов, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:

Профсоюзы, объединяемые Федерацией профсоюзов Беларуси, должны иметь то количество представителей, исходя из того, какой вес они имеют в нашем обществе. Это должно быть подавляющее количество делегатов ВНС как раз от профсоюзов. Это не только профсоюзные лидеры и руководители, это как раз таки люди, которые работают непосредственно у станка, на своих производствах.