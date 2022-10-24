С какой идеологией «Белая Русь» пойдёт на выборы 2024-го? Ответил председатель организации

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси. Кирилл Казаков, СТВ:

У нас была программа, где мы говорили об общественных объединениях. Вы сказали, что «Белая Русь» являлась общественно-политической организацией, а вы сейчас пытаетесь эти два понятия переставить. Политически-общественная. И политическая для меня значит идеологически подкованная. С какой идеологией «Белая Русь» пойдет на выборы электоральные 2024 года, в эту кампанию? И все же чего нам ждать от общественных организаций? Вам часто задают вопрос: будет ли «Белая Русь» партией? Мне кажется, что самое главное, чтобы люди там хорошие были и вопросы решали. Депутаты «прохлопали» рост цен? Вот что ответил один из них.

Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Если говорить о том, с какой идеологией, то эта идеология прописана в нашей программе, которую мы приняли на съезде, состоявшемся в июне 2022 года. И если говорить о ее основных тезисах, этой идеологии, то они таковы: во-первых, это поддержка политического курса главы государства. Это реализация принципа справедливости во всех сферах общественной жизни. Это поддержка внешнеполитической стратегии нашей страны, которая состоит в том, что мы создаем мощное интеграционное образование на постсоветском пространстве. Союзное государство, Евразийское экономическое пространство. «Белая Русь», если говорить о ее идеологии, это и здоровый консерватизм, который выражается в защите ценностей жизни. Я говорю о ценностях семьи, родины, веры. Кирилл Казаков:

Анти-ЛГБТ, скажем. Олег Романов:

Совершенно верно. И вот, в развитие тех идей, о которых говорил Игорь. Я возразил бы. Не может быть идеологии везде одинаковой, то есть основываться на здравом смысле. Здравый смысл везде с большего одинаков, а вот менталитет общества отличается, поэтому наша идеология должна быть идеологией белорусского общества, вырастающей из его истории и тех грозных вызовов, которые брошены нашей стране сегодня. Это единство ответа на проблемы современности, мобилизация своей ментальности, своей исторической памяти даст совершенно особую идеологию. Но я еще отмечу следующее. Эта идеология должна быть и может быть не только идеологией нашей страны, но она может стать идеологией здоровых сил мира. И здесь Беларусь вполне может быть лидером. Это наш шанс получить идейное, символическое лидерство, потому что весь мир сегодня (нормальный, здоровый мир) мучается от разложения человечности. От того, что уничтожают семью, пол, Родину, труд – все, что делает человека человеком.