В Ратуше наградили лучших работников СМИ. В их числе и сотрудники СТВ – вот что они говорят

Новости Беларуси. За профессионализм и вклад в развитие журналистики. В городской Ратуше наградили лучших работников средств массовой информации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это 30 представителей СМИ.

Награды они получили из рук мэра столицы Владимира Кухарева и председателя Минского городского Совета депутатов Андрея Бугрова. Среди дипломантов и наши коллеги – заместитель директора дирекции информационного вещания Татьяна Криштофович, ведущая Екатерина Забенько и корреспондент Алеся Иванова.