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В Ратуше наградили лучших работников СМИ. В их числе и сотрудники СТВ – вот что они говорят

04 мая 2023 17:13
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Новости Беларуси. За профессионализм и вклад в развитие журналистики. В городской Ратуше наградили лучших работников средств массовой информации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это 30 представителей СМИ.  

Награды они получили из рук мэра столицы Владимира Кухарева и председателя Минского городского Совета депутатов Андрея Бугрова. Среди дипломантов и наши коллеги – заместитель директора дирекции информационного вещания Татьяна Криштофович, ведущая Екатерина Забенько и корреспондент Алеся Иванова.  

В Ратуше наградили лучших работников СМИ. В их числе и сотрудники СТВ – вот что они говорят-1

Торжественная церемония посвящена Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи.  

В Ратуше наградили лучших работников СМИ. В их числе и сотрудники СТВ – вот что они говорят-4

В Ратуше наградили лучших работников СМИ. В их числе и сотрудники СТВ – вот что они говорят-6

Татьяна Криштофович, заместитель директора дирекции информационного вещания СТВ:  
Приятно получать награды и вдвойне приятно, когда это накануне профессионального праздника. Это заслуга всего нашего коллектива, всей нашей команды – дружной, сплоченной. Ежедневно каждый материал делают редакторы, корреспонденты, видеооператоры, видеоинженеры, и эти материалы выходят в эфир.  

В Ратуше наградили лучших работников СМИ. В их числе и сотрудники СТВ – вот что они говорят-9

Алеся Иванова, корреспондент СТВ:  
Журналист – это тот человек, который должен успевать все и везде. И наша главная задача сегодня – дать зрителю не только красивую картинку, яркую, интересную, но и, самое главное, дать ему пищу для размышлений и информацию, в которой он нуждается.  

В Ратуше наградили лучших работников СМИ. В их числе и сотрудники СТВ – вот что они говорят-12

В Ратуше наградили лучших работников СМИ. В их числе и сотрудники СТВ – вот что они говорят-14

Наши корреспонденты каждый день с понедельника по пятницу продолжают держать руку на пульсе города. Открывают неизвестные факты о столице, рассказывают о новых объектах на карте Минска и освещают интересные события мегаполиса.  

# СМИ Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Андрей Бугров # Татьяна Криштофович # Екатерина Забенько # Алеся Иванова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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