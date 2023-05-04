Кухарев: работников СМИ отличает умение найти главное, что наиболее злободневно

Новости Беларуси. За профессионализм и вклад в развитие журналистики. В городской Ратуше наградили лучших работников средств массовой информации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это 30 представителей СМИ. Награды они получили из рук мэра столицы Владимира Кухарева и председателя Минского городского Совета депутатов Андрея Бугрова.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Самое главное, что отличает работников средств массовой информации, – это умение анализировать информацию, умение подать, умение найти главное – то, что интересует, то, что наиболее злободневно на текущий момент. И это дорогого стоит.