Прямой эфир

Кухарев: работников СМИ отличает умение найти главное, что наиболее злободневно

04 мая 2023 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За профессионализм и вклад в развитие журналистики. В городской Ратуше наградили лучших работников средств массовой информации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это 30 представителей СМИ. Награды они получили из рук мэра столицы Владимира Кухарева и председателя Минского городского Совета депутатов Андрея Бугрова. 

Кухарев: работников СМИ отличает умение найти главное, что наиболее злободневно-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Самое главное, что отличает работников средств массовой информации, – это умение анализировать информацию, умение подать, умение найти главное – то, что интересует, то, что наиболее злободневно на текущий момент. И это дорогого стоит.  

В Ратуше наградили лучших работников СМИ. В их числе и сотрудники СТВ – вот что они говорят

# СМИ Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Муковозчик: история в XXI веке напомнила – не надо забывать ничего. Во имя страны своей. Чтоб не накипело
04 мая 2023 17:08

Муковозчик: история в XXI веке напомнила – не надо забывать ничего. Во имя страны своей. Чтоб не накипело

В Беларуси сформированы графики прибытия выпускников в пункты сдачи централизованного экзамена
04 мая 2023 16:36

В Беларуси сформированы графики прибытия выпускников в пункты сдачи централизованного экзамена

Ветерана Алексея Криштопова поздравили с 98-м днём рождения. Посмотрите на трогательные кадры
04 мая 2023 16:35

Ветерана Алексея Криштопова поздравили с 98-м днём рождения. Посмотрите на трогательные кадры