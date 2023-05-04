Прямой эфир

Муковозчик: история в XXI веке напомнила – не надо забывать ничего. Во имя страны своей. Чтоб не накипело

04 мая 2023 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусы помнят, какой ценой нам далась Победа. И память эту мы передаем из поколения в поколение. Что помогло нашему народу сохранить страну и не быть сломленными, рассуждает Андрей Муковозчик в рубрике «Накипело».  

Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Муковозчик: история в XXI веке напомнила – не надо забывать ничего. Во имя страны своей. Чтоб не накипело-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:  
Здрасте! В День Великой Победы 9 Мая давайте поднимем тост за белорусский народ. За нас с вами, за наших предков и пращуров. Среди типично белорусских черт можно отметить стойкость. Мало найдется в мире таких географических росстаней, через которые войны катались с севера на юг и с запада на восток. Однако народ наш на этом цивилизационном перекрестке не исчез, не разбежался и не растворился. Треть потеряли мы в годы Великой Отечественной войны – какой народ подобное выдержит? Белорусы выдержали. Мы всегда выдерживали.  

Подробнее смотрите в видеоматериале на нашем Telegram-канале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси сформированы графики прибытия выпускников в пункты сдачи централизованного экзамена
04 мая 2023 16:36

В Беларуси сформированы графики прибытия выпускников в пункты сдачи централизованного экзамена

Ветерана Алексея Криштопова поздравили с 98-м днём рождения. Посмотрите на трогательные кадры
04 мая 2023 16:35

Ветерана Алексея Криштопова поздравили с 98-м днём рождения. Посмотрите на трогательные кадры

Нужно быть готовым к другой форме коммуникации. Что отличает детей с аутизмом?
04 мая 2023 15:53

Нужно быть готовым к другой форме коммуникации. Что отличает детей с аутизмом?