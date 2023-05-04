Белорусы помнят, какой ценой нам далась Победа. И память эту мы передаем из поколения в поколение. Что помогло нашему народу сохранить страну и не быть сломленными, рассуждает Андрей Муковозчик в рубрике «Накипело».

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! В День Великой Победы 9 Мая давайте поднимем тост за белорусский народ. За нас с вами, за наших предков и пращуров. Среди типично белорусских черт можно отметить стойкость. Мало найдется в мире таких географических росстаней, через которые войны катались с севера на юг и с запада на восток. Однако народ наш на этом цивилизационном перекрестке не исчез, не разбежался и не растворился. Треть потеряли мы в годы Великой Отечественной войны – какой народ подобное выдержит? Белорусы выдержали. Мы всегда выдерживали.