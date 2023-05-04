В Беларуси сформированы графики прибытия выпускников в пункты сдачи централизованного экзамена

Новости Беларуси. Более 55 тысяч выпускников белорусских школ впервые в 2023 году сдадут централизованный экзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проведению экзамена предшествует большая организационная работа. Готовность проверила Влада Родовская.

Влада Родовская, корреспондент:

Строить путь во взрослую жизнь старшеклассники в этом году будут по-новому. Главное новшество – выпускные экзамены теперь равно вступительные. Пробные тестирования уже позади, теперь будущие выпускники готовятся пополнять ряды студентов. Эмилия Исаева – ученица выпускного класса столичной 24-й гимназии и уже давно определилась с выбором профессии – журналист, и точка. Новые правила вступительной кампании понятны.

Эмилия Исаева, ученица гимназии № 24 Минска:

До самых важных и даже судьбоносных экзаменов в жизни каждого выпускника школы остались считаные дни. Мы усердно готовились на протяжении всего учебного года к ним, у нас была сильная подготовка, учителя нас готовили на каждом уроке, мы ходили на репетиционные тестирования. Поэтому бояться совсем нечего. С новшествами будущие абитуриенты смогли познакомиться еще в январе, а заодно и проверили свои знания. Экзамена будет всего два. И одно испытание 11-классники сдадут в форме ЦТ. Таким образом, у выпускников уменьшилась нагрузка.

Татьяна Дудкова, заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Централизованный экзамен пройдет 14 и 21 мая. 14 мая учащиеся будут сдавать русский или белорусский язык по выбору. И 21 мая они сдадут другой предмет по выбору. Сам централизованный экзамен не отличается по форме от ЦТ. Он состоит из двух блоков вопросов: в части А предусмотрены варианты ответов, в Б отвечать нужно будет письменно.

Татьяна Лукша, директор гимназии № 24 Минска:

Централизованные экзамены даны сейчас учащимся для того, чтобы уменьшить их нагрузку, потому что раньше они сдавали четыре экзамена, а сейчас два. Раньше это были разные формы: контрольная работа, устный экзамен, изложение. А сегодня это совмещенные и выпускные, и вступительные в единой форме. Особые условия поступления – для участников олимпиад. Победители городского этапа освобождаются от одного испытания. А лучшие в республике будут зачислены без вступительных экзаменов – таких в этом году более полутора тысяч. Александра Клезович как раз в списке отличников – забрала диплом 1-й степени в городской олимпиаде по белорусскому языку и литературе. Планирует встать на защиту правосудия и поступить на юридический факультет БГУ.

Александра Клезович, ученица гимназии № 24 Минска:

Я с 8 класса уже участвую в республиканской олимпиаде по беларускай мове і літаратуры. И в этом году в 11 классе впервые получила диплом 1-й степени. Не боялась. Я была уверена. У нас хорошие, сильные педагоги. Так что у нас всех хорошая подготовка. Все сдадим. Это удобно, потому что нам не нужно сдавать несколько экзаменов или даже повторять, как раньше было: выпускной сдаешь по белорусскому языку, а потом сдаешь еще и ЦТ по этому предмету. А ЦТ не сильно отличается. К пунктам проведения централизованного экзамена учеников сельских школ доставят специальным транспортом. В городах ребята будут прибывать самостоятельно, но в сопровождении учителей. Уже сформированы графики прибытия.