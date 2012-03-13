В Правительстве Беларуси требуют диверсифицировать рынки сбыта белорусской продовольственной продукции

Пока же 9 из десяти товаров реализуется на российском рынке. Сейчас аграрии должны искать новых покупателей. В Совмине обсуждали как сделать сельское хозяйство более окупаемым.

На этой ферме под Минском практически все построено, что называется, своими руками. В перспективе здесь будет полноценный молочно-товарный комплекс. С полным циклом производства молока. Все – за собственные средства.

В прошлом году президент потребовал пересмотреть подходы к финансированию АПК. И, в частности, модернизировать хотя бы по одной ферме за собственный счет в каждом хозяйстве. На деле оказалось – задача выполнима. В прибыли тоже уверены.

Михаил Ломако, директор ОАО «Рапс»:

Реконструкцию надо делать. Сегодня сложилась такая ситуация экономическая, что молоко рентабельно. Рентабельность доходит до 50-60%. Поэтому, по нашим расчетам, в течение года вложенные средства окупятся.

Умение зарабатывать и работать на перспективу аграрии взяли на вооружение.

Надежда Котковец, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Делаем так, чтобы 2011 год являлся базой для закладки объектов, которые будут введены в 2012 году. Таким же самым образом, в 2012 году решаем, чтобы мы имели почву и основу, чтобы складывалась программа в 2013 году. Я думаю, что этот программный документ даст свои результаты.

То, что аграрии значительно прибавили, говорят и цифры.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Валовой сбор зерна в сельхозорганизациях с учетом кукурузы на зерно в весе после доработки в амбаре составил около 8 млн тонн, или 121% к уровню 2010 года.

Постепенно решают и вопрос сохранности продукции – овощехранилища. Не секрет: тот же картофель пролежит дольше, а значит экспортная цена клубня весной выше.

В целом экспорт в прошлом году превысил 4 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но на этом не намерены останавливаться. Диверсификация поставок. Сегодня, к примеру, те же молочники открывают для себя новые рынки сбыта: это Вьетнам, Индонезия, речь идет о дополнительных поставках в Венесуэлу.

Но главный фактор, который должны учитывать аграрии, – самоокупаемость. Средства будут выделяться только на инновационные и перспективные проекты.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы должны сохранить преемственность в программах развития села и главное, чтобы увеличивать реальный экономический рост продукции сельского хозяйства и повышать экономическую эффективность АПК в целом.

Вопросы эффективности при соблюдении механизмов государственной поддержки надо в большей степени стремиться к тому, чтобы зарабатывать самим.

На этой ферме под Минском уже убедились: быть предприимчивым выгодно. На реконструкцию фермы потратили 3 млрд рублей. Это без кредитов. То есть прибыль теперь свободно можно пустить на увеличение зарплат и расширение производства.