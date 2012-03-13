Новые туристические маршруты появятся в Минской области в этом году

Один из них – «Мядзельшчына в огне войны». Его обустроят согласно Государственной программе развития курортной зоны Нарочанского региона.

Здесь уже разработан туристический маршрут «Архитектура Нарочанского края», завершено обустройство смотровой площадки в Мяделе. В деревнях с необычной историей, Будслав, Комарова, Княгинин, Шамецева установлены информационные стенды.

Интересные экскурсии и мероприятия готовит Борисовский район к 200-летию событий Отечественной войны 1812 года. Здесь расположены деревни Большая Ухолода, Занивка, Студенка, Брилевской поле, где наполеоновские войска форсировали Березино и сражались с русской армией. Любители истории смогут также увидеть укрепление, построенное саперами, а также место захоронения бойцов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего же по территории Минской области проложено около 200 туристско-экскурсионных маршрутов. Некоторые из них посвящены военно-исторической тематике. Разработаны и две зеленые маршруты – «Волшебная лента Вилейщины» и «Воложинские тракты».