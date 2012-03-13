Гомельчанка несколько лет сдавала квартиру с целым арсеналом огнестрельного оружия

Новости Беларуси, Гомель. Пара обрезов, револьвер системы Наган плюс сотня патронов различного калибра – эта необычная находка хранилась в самом обычном платяном шкафу среди старых вещей. Прямо в самом центре Гомеля, в обычной пятиэтажке.

Опасное наследство жительница Гомеля обнаружила спустя более 10 лет с момента смерти отца. Он, кстати, в военных действиях не участвовал, в органах не служил, судимостей не имел. Зато в его распоряжении был небольшой арсенал. Для чего? Это так и останется тайной.

Для дочери находка была неприятной неожиданностью. Расстаться с арсеналом женщина поспешила, выдав его сотрудникам КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Крицина, пресс-секретарь управления КГБ по Гомельской области:

С правовой точки зрения женщина поступила очень правильно. В соответствии с примечаниями статьи 295 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, она освобождается от уголовной ответственности.

Вообще, максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи 295, – до 12 лет лишения свободы за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. В этот перечень входит и хранение.

Кстати, надо отдать должное еще и квартирантам. Квартира несколько лет сдавалась в аренду вместе со всем богатым арсеналом. К вещам хозяев, судя по всему, квартиросъемщики не прикасались. Теперь револьвер вековой давности может пополнить фонды музея. Ведь это оружие еще и историческая ценность.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Мы активно сотрудничали на момент создания музея. Есть ряд музейных предметов, которые переданы управлением Комитета госбезопасности по Гомельской области. В их числе – достаточно редкий для нашей местности, да и, я думаю, для бывших просторов Советского Союза, пулемет Гочкиса. Было две поставки в российскую армию данных пулеметов в Первую мировую войну. 100 и 380 штук.

В музей или на утилизацию – судьба огнестрельного наследства будет решена позже. Пока же по данному факту проводится проверка. Оружие и боеприпасы отправлены в экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы.