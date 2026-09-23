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Новости по тегу #Надежда Котковец

Могилевская область может гордиться своим урожаем картофеля – Котковец
23 сентября 2026 17:05

Могилевская область может гордиться своим урожаем картофеля – Котковец

Лукашенко заслушал доклад помощника по Могилевской области
23 сентября 2026 16:43

Лукашенко заслушал доклад помощника по Могилевской области

«Переводите область на военное положение!» Лукашенко устроил разнос чиновникам под Шкловом
18 сентября 2026 16:47

«Переводите область на военное положение!» Лукашенко устроил разнос чиновникам под Шкловом

«Прекратите заниматься теорией» – Лукашенко начал поездку в Шкловский район с жесткой критики
18 сентября 2026 10:38

«Прекратите заниматься теорией» – Лукашенко начал поездку в Шкловский район с жесткой критики

Чудо, если мы сделаем такие ремонтные мастерские – Лукашенко в Шкловском районе
13 июля 2026 10:52

Чудо, если мы сделаем такие ремонтные мастерские – Лукашенко в Шкловском районе

«Глаза и уши Президента». Лукашенко поставил задачи перед своими помощниками
08 июля 2026 17:40

«Глаза и уши Президента». Лукашенко поставил задачи перед своими помощниками

Как развивается сельское хозяйство в Беларуси и почему количество сотрудников уменьшилось в 5 раз? Интервью с Надеждой Котковец
26 октября 2025 11:39

Как развивается сельское хозяйство в Беларуси и почему количество сотрудников уменьшилось в 5 раз? Интервью с Надеждой Котковец

Страна наша накормлена – госдеятель Беларуси об институте фермерства
26 октября 2025 07:32

Страна наша накормлена – госдеятель Беларуси об институте фермерства

Котковец: во всех сельхозорганизациях необходимо внедрять цифровую информационную базу
26 октября 2025 07:30

Котковец: во всех сельхозорганизациях необходимо внедрять цифровую информационную базу

Какие ставки делают на БНБК – узнали у Надежды Котковец
26 октября 2025 07:26

Какие ставки делают на БНБК – узнали у Надежды Котковец

Благодаря нашему Президенту и Господу Богу мы имеем возможность жить под мирным небом – Котковец
26 октября 2025 07:23

Благодаря нашему Президенту и Господу Богу мы имеем возможность жить под мирным небом – Котковец

Вставали в 5 утра! Как работали в сельском хозяйстве в начале 90-х?
26 октября 2025 07:18

Вставали в 5 утра! Как работали в сельском хозяйстве в начале 90-х?