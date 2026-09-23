Новости по тегу #Надежда Котковец

Лукашенко заслушал доклад помощника по Могилевской области.
В центре внимания – мобилизация региона на финише уборочной кампании.
Президент поручил за будущий год кардинально изменить Могилевскую область.
Критика прозвучала сразу по прилете. Александр Лукашенко обратил внимание на состояние льняного поля, где накануне часть льнотресты уже спрессовали в рулоны.
Глава государства отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают белорусские машины в мультибрендовых центрах за рубежом.
Александр Лукашенко обновил управленческую команду сразу по нескольким ключевым направлениям.
«Мы уверены в том, что мы, наши дети, наши внуки будут жить и работать на созидание, на мирный труд. И это главное, чего бы хотелось всем нам, всем нормальным людям».
«Я очень положительно отношусь к фермерам. Я их многих знаю по республике. Они меня фактически все знают».
«Вузы подготавливают достаточное количество молодых людей, специалистов. Беда в другом – эти специалисты приезжают в сельхозорганизации, информационная база какая-то есть, но далеко не та, что требуется молодому специалисту».
«БНБК – это одно из нужнейших предприятий в системе Министерства сельского хозяйства, в принципе в сельском хозяйстве Республики Беларусь».
«Мы начинали работать над программой возрождения и развития села. Эту программу за 5 лет мы в полном объеме завершили. Ее потом переработали, расширили и утвердили программу агробизнеса. Совершенству предела нет».
«По субботам-воскресеньям мы, как правило, в совхозе коллективом специалистов ходили на уборку льна. Тогда лен поднимали вручную, в снопы, в «бабки», – Надежда Котковец вспомнила, как работали в 90-х.
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